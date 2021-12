Teti Gómez: Una salvadoreña que tiene como límite la conquista del cielo

Por Gabriela Melara - Revista E&N

Teti Gómez es una salvadoreña sin límites. Desde los 5 años de edad decidió que quería ser piloto o astronauta. Al comentarlo con sus padres, estos se convirtieron en el pilar fundamental para llegar a la meta: El cielo.

"Desde la primera vez que les dije que quería volar, alcanzar las estrellas y ser astronauta. ellos, no sólo me creyeron, sino que me motivaron diciéndome que yo podía ser eso y más", reflexiona Teti.

Sus padres, pese a no contar con los recursos económicos para los estudios aeroespaciales, no cortaron sus alas e hicieron hasta lo imposible para ayudarla. Ella fue una estudiante dedicada como compensación y hasta logró aprender un segundo idioma: inglés.

A sus 19 años tuvo un aparatoso accidente aéreo en Costa Rica, pero no dejó de querer conquistar las nubes y las estrellas. Ella cataloga este momento como un milagro y como uno de los sucesos que marca su camino en la actualidad.

"Otro momento clave en mi vida fue en mi graduación como Ingeniera Aeroespacial, a mis 23, después de haber trabajado con la NASA y astronautas, entendí que, si a esta edad había logrado todo eso, lo que vendría iba a ser seguramente, muy interesante, palara que se queda cortísima", comenta.

La salvadoreña ahora busca motivar a otras mujeres a descubrir que ellas tienen el poder de sus vidas y el timón para cumplir sus sueños.

Yo logré conquistar mis metas "cuando entendí que yo tenía todo dentro de mí, en mi corazón y en mi mente para lograr mis sueños".

Por medio de conferencias, además de libros de motivación como ¡Sin Límites!, combina sus conocimientos profesionales con sus experiencias de vida para animar a que más mujeres se sumen a los liderazgos de equipo.

"Una vez me pidieron recomendarles más mujeres valientes con capacidad de retar y poner opiniones en junta directiva y, a pesar de que conozco muchísimas espectaculares, me sentí triste que sólo pude pensar en 2 mujeres. Dentro de mi supe que la gran mayoría de mujeres en mi network, no tomaría el reto por todas las razones posibles: No tengo tiempo, no estoy segura, no se si pueda, no es mi background, etc... Por eso decidí salir del anonimato para ayudar a inspirar, a motivar".

"Parte de mi misión de vida es promover esta equidad y transparencia de oportunidades para todas y todos. Especialmente para aquellos que en vez de vivir quejándose prefieren actuar con convicción y ser optimistas", reflexiona.

El valor fundamental: La familia

En su libro 'Sin Límites' comparte los consejos y valores de familia que pueden cambiar el futuro de una niña o de un niño, con frases amorosas y optimistas.

"Yo me creía la mejor flor del jardín, como mis padres me decían. Y por eso he roto barreras y sigo alcanzando todos mis sueños".

FICHA

Nombre: Teti Gómez

País: El Salvador

Cargo-Puesto-Profesión/ Rol: Ingeniera Aeroespacial | Piloto Comercial | Escritora de Libro ¡Sin Límites! | Conferencista Motivacional | Líder de Network de Mujeres Profesionales

Frase: "Estoy comprometida a ser fiel conmigo misma siempre. Y al estar bien yo, desde adentro, puedo brindar lo que tengo, lo que soy a mi prójimo"