Claudia Umaña: Busco un El Salvador más equitativo, justo y con oportunidades

Gabriela Melara

“La democracia, la transparencia y la justicia son pilares para que las personas nos podamos desarrollar con plenitud”, esta es la frase que describe el actuar de Claudia Umaña, una salvadoreña que decidió, en medio de un conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz, dedicarse a estudiar y desarrollarse como profesional del derecho.

Mientras estudiaba esta profesión en la Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador atravesó uno de sus momentos más convulsivos. “Estas circunstancias tuvieron un gran impacto en mi vida y es lo que la ha llevado a dedicar la mayor parte de mi carrera a la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, a la modernización del Estado, la búsqueda de oportunidades a través del comercio y la promoción de la importancia de la transparencia y el estado de derecho como camino a la prosperidad y la paz”, enfatiza.

Su madre es fundamental en su desarrollo personal, “este no hubiera sido posible sin la educación de calidad que me brindó, siempre me incentivó el hábito de la lectura y la búsqueda de la verdad. Ella me recomendó estudiar la profesión de abogado y no se equivocó, puesto que sin las herramientas jurídicas necesarias que me convirtieron en una profesional del derecho, mi trayectoria hubiera sido muy distinta”, recuerda.

Claudia asegura que desde pequeña se caracterizó por ser soñadora, dar lo mejor en todo lo que hacía, e interiorizó el consejo de su madre quien siempre le decía “Si el miedo toca tu puerta, ábrele, y no encontrará nada”. “Este ha sido mi mantra a lo largo de mi vida, enfrentar los temores y seguir caminando”.

Dentro de su carrera profesional, esta salvadoreña decidió dejar el libre ejercicio de la profesión por un tiempo para formar parte de un equipo de negociadores -en el Ministerio de Economía-de tratados comerciales dentro de una estrategia centroamericana. “Fuimos negociadores de tratados de libre comercio, tales como CAFTA- DR con México y Chile, que se convirtieron en un hito que transformaron la forma de interactuar con el mundo y en impulsar el proceso de integración centroamericana. Siempre he creído que, en la región, juntos somos más fuertes”.

En 2021 vuelve a aceptar otro reto en su carrera profesional, asume como la primera mujer Presidenta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

“Asumí la presidencia en un momento de grandes transformaciones en el país y de gran deterioro a la institucionalidad democrática, la cual se había construido desde años atrás. Reconocer que en el futuro que se está creando, a pesar de los desafíos que pueden aparecer, aún tenemos la capacidad de incidir; da el poder de saber que podemos liderar en las dificultades, basándonos en principios y uniendo a las personas a través de las ideas para repensar juntos los problemas y aportar soluciones innovadoras que aceleren nuestro paso para transformar la realidad salvadoreña”, enumera.

Claudia Umaña es también una de las 12 líderes salvadoreñas que forman parte del Proyecto de Prosperidad Centroamericana, programa que busca desarrollar estrategias orientadas a la acción para lograr un crecimiento inclusivo en el Triángulo Norte, el cual fue lanzado en 2018 por el George W. Bush Institute.

La participación de la mujer forma mejores sociedades

Las mujeres parecen haber estado relegadas a la esfera familiar, sin iguales oportunidades de ocupar otros roles. “Esta brecha entre la participación masculina y femenina, demanda acciones que permitan equiparar la cancha y en donde se impulsen medidas que empoderen a la mujer”, detalla la también empresaria salvadoreña.

Umaña recuerda que como país se ha adquirido el compromiso de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, el ODS 5 enfatiza la importancia de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

“Juntas podemos impulsar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo. Es posible si lo ponemos como una prioridad nacional”, enfatiza.

Claudia es una líder que impulsa el talento de la mujer y su desarrollo. Solo en la Fundación que preside más del 50% del personal son mujeres, cuenta con 77 Miembros Fundadoras, 4 mujeres galardonadas como Miembro Honoraria. “Todas ellas mujeres que han ocupado cargos en diferentes juntas directivas con gran acierto y destacado protagonismo; También directoras en los centros de pensamiento y de acción”, detalla.

FICHA:

Nombre: Claudia Umaña Araujo

País: El Salvador

Cargo-Puesto-Profesión/ Rol: Primera mujer presidenta de Fusades

FRASE: Prudencia Ayala, primera mujer en buscar la presidencia de la República, nos dejó el legado de saber que ‘cuando todo se ve peor, no debemos desistir’.

Unidos para un mejor El Salvador

El tamaño de los retos en El Salvador hace necesario que nos unamos para dar las respuestas adecuadas.

Hagámonos nuevas preguntas que echen a andar nuestra creatividad, que desaten nuevos diálogos que nos lleven a soluciones novedosas o que validen las existentes desde una nueva perspectiva. Se vienen tempestades, pero tal y como dijo el presidente Franklin D. Roosevelt, “a lo único que debemos tenerle miedo, es al miedo en sí mismo”.