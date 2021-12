Patricia de León: Empresaria, activista y actriz que pone en alto a Panamá

Por Luis Alberto Sierra, E&N



Patricia de León es un nombre que brilla en las marquesinas. Es una actriz de nacionalidad panameña que participa de grandes producciones de HBO Max, FX, Netflix y Amazon Prime, entre otras de Hollywood.

Su perfil en el Internet Movie Database (IMDB) da cuenta de una prolífica carrera que incluye apariciones en series conocidas como Cold Case. NCIS. Scorpion o Mayans M.C., un spinoff de Sons of Anarchy, uno de los éxitos recientes de HBO.

¿Cómo lo logró? De León dijo a E&N que logró vencer el miedo y desarrollarse en Estados Unidos como actriz, tras vencer varias barreras culturales y consolidar un continuo proceso de reinvención. “Siempre he sido muy arriesgada y el que no se arriesga no llega a saber si puede cruzar, ni qué pasa del otro lado”, dice la actriz que tiene un largo camino. Trabajó en sus inicios como aeromoza en COPA, laboró en el periódico La Prensa (de Panamá), triunfó en el modelaje y alcanzó la corona de Miss Panamá (1995).

Ahora también brilla como empresaria, activista vegana y defensora de los animales (como embajadora latina de PETA).

Su carrera se sustenta en su regla de las cuatro “P”, la que la ha ayudado a abrirse varias puertas y hacerse de un nombre en un mundo muy competitivo. “Pienso que una persona para poder triunfar, sea hombre o mujer, tiene que ‘Prepararse’, tener ‘Pasión’ por lo que hace, debe ser ‘Perseverante’ y tener ‘Paciencia’”, explica. Reconoce que en su camino ha luchado por conquistar sus metas y crecer. “Me acuerdo que cuando comencé mi marca de labiales, un par de personas me dijeron: ‘Ay, pero labiales, labiales, ¿cuántos labiales no hay?’ y les dije: ‘sí, pero no van a ser como el mío'. Si uno permite que ese tipo de cosas le llegue realmente a la cabeza, nunca llega a superarse”, valora. Esa convicción le permitió crear su propia marca: “PDL Cosmetics”, la cual presentó este año en Panamá.

“Me lancé como emprendedora, que es otro logro profesional para mí y probablemente es de los retos más difíciles. Nunca pensé que empezar mi propio negocio iba a ser tan difícil, junto al desafío de tratar de mantener mi carrera como actriz. Hoy, no solamente tengo una marca, sino que es algo hecho por mí. Estoy 100% a la cabeza de la marca. Soy la creadora, estoy prácticamente a diario con las impulsadoras dentro de tiendas... veo los colores, tengo super- visión de prácticamente todo el negocio”, detalla.

Recuerda que tras su paso por los medios de Panamá como reportera y presentadora de noticias sentía necesidad de crecer y así comenzó a abrazar su pasión como actriz. “Realmente Panamá llegó a quedarse muy chiquito para lo que yo me había dedicado, y entonces tuve que abrirme otro horizonte fuera del país, sentía que en ese momento no daba para más”, recuerda.

Esta determinación la llevó a trabajar en Univisión en Houston al tiempo que alguien le recomendó participar de un casting para actriz.

“Decidí decirle a Univisión que gracias por la oportunidad, pero que iba a incursionar en el mundo de la actuación y ahí empecé de cero, a estudiar, aprender... con pocos recursos de una u otra forma, a entrenar. Lo que es importante es la preparación”, detalla. Este camino le permitió alcanzar su primer protagónico en una película (Causa Justa) con la que además tuvo la oportunidad de regresar a su país dos décadas después de haber emprendido el camino para perseguir su sueño. ¿Su secreto? Nunca retroceder.

Estrella panameña

La primera gran producción en la que actuó fue Cloud 9, donde participó Burt Reynolds. La más reciente es la producción de Amazon Prime The Terminal List, protagonizada por Chris Pratt.