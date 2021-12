Sonia Ortega: Una vida dedicada a la colaboración científica entre los países

Por Roberto Fonseca L., estrategiaynegocios.net



Sonia Ortega, de origen nicaragüense y centroamericana de corazón, ingresó a laborar en 1989 en la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF por sus siglas en inglés), la principal agencia federal de ese país para la investigación en ciencias, ingeniería y educación, y creyó que permanecería un par de años. Se equivocó. Laboró en la NSF 32 años, ocupando importantes cargos dentro y fuera del país y logrando numerosos premios y reconocimientos en su trayectoria científica.

“Me jubilé hace pocos meses y desempeñé varios cargos durante mi carrera. Administré programas relacionados con el desarrollo profesional de mujeres, programas de becas estudiantiles y, en mis últimos años, me dediqué a administrar programas y actividades relacionadas con la colaboración científica internacional”, relata a E&N.

Su colaboración científica internacional inició en Bruselas, Bélgica, donde permaneció casi tres años, promoviendo la colaboración científica entre Estados Unidos y los países europeos. Al regresar de la capital belga a Washington D.C., en 2018, continuó estimulando la colaboración internacional con Europa y también trabajó con México y Brasil. En calidad de Directora de Programas para países de Europa, México y Brasil, en la NSF, también coordinó con la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, los premios presidenciales en Ciencia e Ingeniería. Además de Bruselas, Bélgica, trabajó en Malasia y realizó investigaciones científicas en Carolina del Norte (Estados Unidos), en Costa Rica, en Sao Paulo (Brasil) y en Chile.

Nació en San Marcos, municipio del departamento de Carazo, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital. Tras bachillerarse se trasladó a la vecina Costa Rica, donde estudió Biología. Posteriormente, en universidades prestigiosas de Estados Unidos cursó estudios de postgrado: maestría y doctorado.

De niña asegura que quería estudiar Arqueología, porque la inspiraban los descubrimientos en Egipto. Pero, posteriormente la conquistaron los documentales televisivos de Jacques Costeau, investigador marino francés, y eso contribuyó a inclinarse por la Biología con énfasis en la vida marina.

“Mis retos comenzaron al llegar a los Estados Unidos para mis estudios de postgrado. Tuve que enfrentar prejuicios culturales, pues algunas personas pensaban que como mi dominio del idioma inglés era deficiente, no tenía la capacidad intelectual para competir con mis compañeros. Estudié muy fuerte y puse mucha dedicación. Creo que la idea de no darme por vencida me ayudó mucho”, confiesa. Esa decisión de no dejarse vencer fácilmente se la inculcó su madre, a quien admira. De ella asegura que aprendió a ser independiente, a tener disciplina y perseverancia. Ella fue la primera feminista que conoció.

Creció en el seno de una familia de mujeres (su madre y tres hermanas), por tanto, le resulta obvio que la inclusión y equidad es fundamental y necesaria en todos los campos y en todas las sociedades. En correspondencia, actualmente participa en una red europea que se dedica a desarrollar políticas para eliminar barreras de género en las ciencias.

Mentora ejemplar

La Sociedad para el Avance de Chicanos/Latinos y Nativos Americanos en Ciencias (SACNAS), le otorgó en 2008, el reconocimiento como Mentora Distinguida por sus labores como mentora a nivel nacional.

“A nivel personal, he servido y continuo sirviendo de mentora a jóvenes mujeres que necesitan guía profesional, ya sea para iniciar sus estudios o para avanzar en sus carreras profesionales. Siempre he estado dispuesta a servir de apoyo a mujeres jóvenes que necesitan guía, apoyo, consejo o motivación”, dice Sonia Ortega, Fundación nacional de ciencias de Estados Unidos (NSF), ex Directora de programas para países de Europa, México y Brasil.