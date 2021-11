Aprendizajes de las organizaciones destacadas en Los Mejores Lugares para Trabajar® para mujeres

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

De la mano de Great Place to Work® Centroamérica y Caribe, Revista Estrategia & Negocios, presentó en su primer día de evento virtual: Mujeres Desafiantes de Centroamérica 2021, el primer ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® para mujeres en 2021.

Del grupo de los 40 Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe para Mujeres 2021, 25 son multinacionales y 15 son de capital local.

El listado toma en cuenta la opinión de 44,742 colaboradores, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres.

La inclusión y la diversidad siguen ganando espacio y con ello vendrá la equidad en beneficios.

Los resultados fueron presentados por Paulo César Preciado, vicepresidente de operaciones de Great Place to Work® Caribe y Centroamérica y Gabriela Monterrosa, Gerente Investigación de Prácticas Great Place to Work® Centroamérica & Caribe.

“Muchas de las iniciativas que surgen en las organizaciones son por la escucha. Pero, cuando la cultura de trabajo se fortalece esto te lleva a ser reconocido dentro y fuera de la misma organización. Acá es donde el reto que se presenta es que la alta dirección se conecte con todos. Si hay prácticas de maternidad, también es de impulsar prácticas de paternidad, esto es crear un buen Lugar para Trabajar®”, indicó Preciado.

Como parte de los datos demográficos de este ranking encontramos que las organizaciones calificadas con mayor proporción provienen de Costa Rica (28%), Guatemala (18%), República Dominicana (13%), El Salvador (11%) y Panamá (11%).

Asimismo, los sectores económicos más representados por estas organizaciones son Manufactura y Producción (25%), Servicios Financieros y Seguros (23%), Cuidados de la Salud (11%) y Transporte (11%).

El porcentaje promedio de mujeres y hombres en las organizaciones calificadas es de 53% y 47% respectivamente, siendo mayor la población femenina y con una distribución mayormente uniforme.

3M: Compromiso con el desarrollo profesional

Enrique Aguirre, Managing Director for 3M Central America and Caribbean Region, destacó que dentro de su organización no se discrimina a nadie por su raza, género o gustos. “Esto hace que nosotros respaldemos la igualdad para todos”.

El Woman Leadership Forum es uno de los pilares de su organización, con él se establecen estrategias -con la participación de hombres y mujeres- en busca de un ambiente seguro de trabajo, equilibrado y de inclusión e igualdad dentro de la organización.

“Una mujer escucha mejor a otra mujer, dentro de Woman Leadership Forum se fomenta que ellas puedan narrar y comentar entre ellas sus experiencias y aprendizajes. Esto ayuda… Antes, era casi seguro, en un 80%, que a una mujer no se le promoviera porque ella misma pensaba que no estaba lista para este rol, cuando en ese mismo tiempo, un hombre estaba levantando la mano, pese a que estaba al 60% preparado para la posición. Con este pilar, la idea es impulsarlas, escucharlas y empoderarlas. Hay que transmitir el liderazgo femenino que no debe ser como el masculino”, destacó el ejecutivo.

Seguros Universales: La empatía como clave del éxito organizacional

“Nos aventuramos para mantener el estado de salud de todos los colaboradores, en especial de las mujeres, que ellas no tuvieran una carga de estrés extra, pensando en que la escuela también se quedaba dentro de la casa, en medio de la pandemia, entonces, decidimos la implementación de planifica tu horario, esto ayudó, ellas dedicaban espacio para todas sus actividades y fueron productivas, comprometidas y las mantuvimos estables”, destacó Ligia Sandoval Morales de Enríquez, Gerente de Recursos Humanos de Seguros Universales.

Seguros Universales ha decidido que su programa “Engagement”, donde se encuentra esta labor en pro de las mujeres, se mantenga híbrido, igual que su labor diaria.

En la aseguradora trabajan en pro del desarrollo de la mujer. "En Universales no hay techos de cristal que romper, todos somos iguales", indicó.