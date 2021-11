Luciana Alvarado: Alzando el puño contra el racismo

Por Daniel Zueras, E&N



La primera tica en clasificarse -en toda la historia- en Gimnasia para unos Juegos Olímpicos (los de Tokyo 2020, celebrados este año, pospuestos debido a la pandemia) fue noticia a nivel mundial el 25 de julio gracias a su gesto de apoyo al movimiento Black Live Matters (BLM, que lucha contra el racismo) en el cierre de su rutina de piso, al terminar con la rodilla en el suelo y el puño en alto. Con apenas 18 años, la joven tica tuvo el coraje para realizar un gesto solidario envuelto en la polémica.





“Fue planeado, lo incluí al final de mi rutina de piso y fue inspirado por unas rutinas que vi en una universidad americana. Mi objetivo principal fue siempre dar un mensaje de fuerza, de justicia, de amor y de respeto”, nos cuenta Luciana.



Para llegar hasta los Juegos Olímpicos Luciana tuvo que entrenar mucho, perfeccionar su talento: “Siento que el detonante que me impulsó a dar un gran salto en mi carrera fue la disciplina que da la gimnasia. El tener que salir de la zona de confort todos los días en el entrenamiento me hizo una persona lista para asumir todos los retos que se me presentan en la vida”. A la joven gimnasta costarricense le apasiona la literatura, un área en la que espera desarrollarse en los estudios y profesionalmente. Hay dos figuras costarricenses que le inspiran mucho y a las que admira: Carmen Lyra (Los cuentos de mi tía Panchita) y Lara Ríos (Pantalones cortos). “Siento que ellas son un excelente ejemplo de mujeres fuertes y creativas”.





"Las sociedades lo ganan todo al ser inclusivas y equitativas. No podemos pretender avanzar como seres humanos cuando dejamos de lado a miles de personas”.