Shantall Lacayo: Me encanta ser inspiración para los jóvenes de mi país

Por Claudia Contreras, E&N



Aprendió a coser cuando tenía cuatro años con su abuela. A los 13 años comenzó su propio negocio cuando empezó a vender camisetas en el colegio a US$2 para ayudarle a su mamá a pagar las cuentas. Estudió marketing en Nicaragua porque no había ninguna universidad que ofreciera diseño de modas, que era su única pasión.

Hace tres años, se mudó a Miami con su esposo tras el alza de la crisis política en Nicaragua. En Estados Unidos comenzó de cero y su objetivo final es conquistar el mercado estadunidense. Se enorgullece por su capacidad de crear prendas que hacen sentir a las mujeres empoderadas y seguras con su paleta de diseños multicolor. En plena pandemia comenzó a vender su ropa en redes sociales. Diversificó sus colecciones a mascarillas, joyería. En 2010 compitó en la primera temporadas de Project Runway Latin America en Argentina, donde terminó como segunda finalista.

Hoy es parte de la edición 19 de Project Runaway, Estados Unidos. Estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Escuela Argentina de Moda de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el primer momento que marcó su vida. Haberse ido a Argentina a los 23 años le dio el empuje para abrir puertas como diseñadora. “Siempre fui una soñadora. Era muy importante involucrarme en la moda, estudiar diseño (...) Crecés mucho cuando vivís afuera”.

En el 2000, Shantall Lacayo comenzó su marca llena de colores, hecha a mano, caracterizada por su apuesta por el mercado latinoamericano y una oferta haute couture, prêt-á-porter, coctel, casual wear. En su país natal fundó Nicaragua Diseña que buscaba ser una incubadora creativa para promover el diseño y arte nica. Pero la plataforma se politizó. En 2017, logró una visa para residir en Estados Unidos con su familia. Cuando la crisis política estalló en Nicaragua en 2018, “la plataforma donde trabajaba empezó a politizarse. No estaba de acuerdo con todo el movimiento político que se estaba dando”. En Estados Unidos, comenzó de cero. “Todo lo que había realizado en Latinoamerica queda anulado. Fue volver a comenzar de cero con un gran recorrido”.

Nicaragua, protagonista de su diseño

“Soy admiradora del talento y la artesanía de la mano de obra de Nicaragua. Creo que como diseñadora es importante tener en cuenta nuestras raíces en mi trabajo. Soy latinoamericana, soy nicaragüense, está en mis venas. Me parece una forma de mantener la cultura viva. La artesanía ha sido heredado de generación en generación. (...) es una gran responsabilidad mantener esto vivo proveyendo empleo, contando historia de las raíces. Más ahora que la moda es más conciente, moda con conciencia, procesos de trabajo, es algo que me encanta, conocer con la gente que trabajo. Considero que somos una gran familia”, destacó.

En más de 20 años ha desarrollado colecciones inspiradas en My Little Pony, de Hasbro, sobre el Jaguar Latinoamericano. Ha hecho colaboraciones con el diseñador de joyas mexicano Daniel Espinosa. “Lo más lindo de la moda es que haya una historia detrás. En mi marca, trato que siempre haya una historia detrás. Hacer este tipo de mancuernas te mueve para adelante, suma esfuerzos. Más hoy que todo es digital, en redes sociales, es sumar seguidores de alguien con los tuyos y proyectar ambas marcas. Estar en Estados Unidos es una gran responsabilidad de poder proyectar artesanos o marcas que admire y darlos a conocer a través de mis colecciones”.

Su paso por Project Runaway EEUU es la gran apuesta para conquistar el mercado americano y fidelizar el latinoamericano. “Si bien quiero que crezca en Latinoamérica, este mercado (Miami) es donde vivo, donde tenemos el inventario, el ecommerce. La meta principal es que se venda en EEUU”. Recién terminó de grabar el show de modas. Ya comenzó a preparar su próxima colección que espera lanzar en 2022.

Shantall detalló que ha comenzado a diversificar tallas y crear pensando en varios tipos de edades. “Quiero tener modelos mayores, unn mujer de 50 años moderna. Tratar de salir de ese prototipo de talla 2 y tener diversidad de edades y de tallas. Fue algo bonito del show y me empodera para desarrollarlo en el año que viene”. Su página web permite personalizar tallas, “hacer a la medida”.

¿Qué siente de inspirar a más nicas a seguir una pasión en la economía naranja?

“La esperanza se necesita en todos lados. Vivimos en una época donde todo el mundo está patas arriba: Latinoamérica, a nivel social, ambiental. Me encanta poder llevar un mensaje de optimismo y de fe. Me encanta decirle a los jóvenes que todo es posible, todo es cuestión de esfuerzo y dedicación. Me encanta ser inspiración para los jóvenes de mi país. Soy una soñadora como lo dije en el show. Cuando uno viene de un país pequeño, uno sueña en grande (...) Cumplir eso requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha entrega. Uno tiene que aprender a valorar los grandes logros y no solo ver ese objetivo final”.

Logros:

- Project Runway Latin America 2010

- BAAM Argentina Fashion Week 2010

- Panama Fashion Week 2012 | 2014

- Nicaragua Diseña 2012 | 2013 | 2014

- III Bienal Iberoamericano de Diseño Madrid 2012 | São Paulo 2013

- Macro Fest Panama 2013

- Dominican Republic fashion week 2013

- Latinista fashion week 2013, New York

- World fashion week 2014, Paris