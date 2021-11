Karla Mossi: Su vocación es inspirar a las nuevas generaciones

Por Gabriela Origlia, E&N



Se graduó de ingeniera mecánica industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y viajó a Estados Unidos impulsada por su padre, quien quería que se preparara en el exterior y luego regresara.



Obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad de Old Dominion en Norfolk (Virginia) y no regresó, ya que las oportunidades estaban allí. Ha trabajado, a lo largo de su trayectoria, para numerosas agencias gubernamentales, incluida la agencia aeroespacial NASA. Mossi es la directora del doctorado en Ingeniería Mecánica y Nuclear de la Virginia Commonwealth University (VCU), en Estados Unidos.



“Quiero poder ofrecer más becas internacionales para estudiantes. Este año un donante ha aportado US$1 millón específicamente para ese objetivo. Me gusta esta área y quiero seguir, quiero crecer”, destaca.



Trabaja en un ambiente donde hay muchos inmigrantes latinoamericanos y muchas mujeres -son el 11% de su departamento. Mossi recuerda con especial énfasis a su mamá, quien tuvo la “convicción” de darle la misma educación que a sus tres hermanos varones. “Estoy muy agrade- cida de que me tratara igual que a ellos en casi todo”.



En su carrera, así como en su vida personal, debió superar muchos obstáculos y está persuadida de que los errores la ayudaron a aprender. Recién con la pandemia, por ejemplo, tuvo la oportunidad de poder trabajar desde su casa. Admira a María Elena Bottazzi, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston, que se sumó a la investigación para la inmunización contra el COVID-19.



Frase:

"Brindo charlas en escuelas primarias, es lo que me gusta hacer. todo es ad honorem, me encanta poder colaborar”.