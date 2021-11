Conglomerado Financiero Banco Nacional: Un banco inclusivo que cierra brechas de género

Por E&N para Conglomerado Financiero Banco Nacional

Con más de 29 años de experiencia en el Conglomerado Financiero Banco Nacional, de Costa Rica, Rosaysella Ulloa Villalobos, ocupa una de las áreas claves de la entidad, la Subgerencia General de Desarrollo y Personas, muy vinculada a sectores como personas y Pymes.

Desde esa responsabilidad impulsa programas de empoderamiento, capacitación y empresariales, dirigidos a las mujeres costarricenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia de la Covid-19.

En los años recientes de pandemia, ¿Cuál es el aporte que destaca de las mujeres en la gestión de esta crisis inédita?

En Costa Rica las mujeres juegan un papel muy importante en el desarrollo del país y en la sociedad, sin embargo, ellas han sido un segmento de la población muy afectado por la pandemia. Por ejemplo, en cuanto al desempleo en Costa Rica, retrocedimos décadas con las tasas alcanzadas; a abril 2021 la tasa de desempleo alcanzó 17,3%. En relación con hombres y mujeres desempleados, el golpe fue en mayor proporción para las mujeres con 23,8% frente a 12,9% en los hombres.

Descargue la revista mensual Gratis

Para las mujeres ha sido todo un reto enfrentar la crisis, especialmente a partir del año 2020 que inicia la pandemia, porque muchas de ellas han tenido que someterse a las medidas sanitarias y al teletrabajo, siendo un doble desafío atender temas de cuido de la familia.

Hay que destacar que la dinámica del hogar ha cambiado sustancialmente, siendo hoy para ellas de especial cuidado porque atienden las demandas del trabajo, del hogar, de los hijos, de su educación (ahora en línea), con una mayor intensidad a la que muchas estaban acostumbradas.

Muchas mujeres al perder sus empleos se han visto también obligadas a emprender para salir adelante. Y esto ha sido una preocupación y una ocupación precisamente, en la Subgerencia de Desarrollo y Personas que tengo a cargo y desde donde damos el apoyo que necesitan los negocios liderados por mujeres.

Con la pandemia han surgido una serie de negocios desde el hogar, esta labor de las féminas se ha convertido en un brazo importante porque aportan al desarrollo económico de Costa Rica y las familias en una economía en vías de recuperación, que se espera conforme avance la pandemia puedan surgir negocios más robustos que hoy son tan necesarios para el país.

En particular, ¿Cómo desde su ámbito de acción se comprometió en acciones para enfrentarla y migrar a la nueva normalidad?

Desde el Conglomerado Financiero Banco Nacional los clientes, de manera que les permitamos transar y/o gestionarse mediante canales digitales, canales de autogestión que les aporten positivamente en cada uno de sus negocios.

Mediante campañas para el uso de los medios de pago por canales digitales, manteniendo las promesas de calidad en cada uno de los productos y servicios que tenemos a disposición de nuestros clientes. Se han creado medios publicitarios con alianzas comerciales de manera que nuestros clientes obtengan un beneficio en el uso de compras online, con la seguridad acostumbrada que ofrece el Banco Nacional.

Es importante acotar, que esta situación nos ha permitido dar celeridad al proceso de Transformación Digital, buscando brindar a nuestra clientela un nuevo menú de autoservicio a través de canales digitales, proyectando en un futuro cercano, tener una plataforma que responda a la experiencia que los clientes desean tener con el Banco Nacional.

¿De qué manera contribuye e impulsa una agenda de equidad dentro de su organización, con oportunidades para todas y todos?

El Conglomerado Financiero Banco Nacional es un banco inclusivo. Ha firmado los Principios de Empoderamiento de la Mujer, y esto nos ha permito revisar las prácticas internas que hoy tenemos como institución y propiciar el desarrollo de las mujeres, revisando temas salariales, de capacitación, promoción, entre otros. Aspectos vitales en un banco que se destaca por las prácticas de Desarrollo Sostenible, siendo el tema de género un pilar dentro de los ODS.

Esto nos ha permitido reafirmar que hacia lo interno tenemos buenas prácticas de género, pues cada vez son más las mujeres que se logran proyectar en puestos de liderazgo, y quienes están adquiriendo mayores niveles de responsabilidad.

LA GESTIÓN DEL LIDERAZGO

Personalmente, ¿Cómo se compromete a tejer redes e inspirar alianzas entre mujeres de la organización y con mujeres de sus ámbitos de influencia?, ¿A formar a las nuevas generaciones de mujeres?

Como Subgerenta que lidero el Segmento Mujer, hemos tenido el compromiso de seguir impulsando este programa tan importante para el banco. Hemos propiciado una serie de iniciativas que nos permiten cerrar las brechas de género en nuestro país, empoderando a las mujeres en sus diferentes ámbitos, empresarial, profesional, personal y familiar. Para esto, se impulsan diferentes programas de empoderamiento, capacitación y empresariedad, siendo pilares para el cierre de brechas de género en nuestro país.

Asimismo, internamente como Subgerenta me he abanderado del tema de mujer y he tratado de dar mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para colaboradoras, promoviendo que sean cada vez más mujeres quienes se destaquen en puestos de liderazgo.

¿Cuáles han sido sus claves personales para escalar y alcanzar el liderazgo?

Primero es entender cuál es la clave o éxito para uno mismo, tener claro dónde ir, marcarse objetivos, arriesgarse, tener disciplina, adaptarse al cambio, ser consecuente con lo que se dice y se hace, ser muy autocritico, nunca dejar de aprender, e intentar alcanzar nuestras metas cuantas veces sea necesario. No hay éxito sin esfuerzo. Lo resumo en tener pasión por lo que se hace, por servir a los demás y no tener miedo a los retos.

El reto es muy grande y las respuestas a los desafíos son cada vez más necesarias, pues solamente asumiendo una actitud positiva con miras a lograr la excelencia, se llegará al punto en donde el liderazgo en manos de una mujer sea visto como un elemento importante.

¿Los tres momentos trascendentales en su historia que la colocan en donde está hoy?

En realidad, más que tres momentos transcendentales, para llegar donde estoy ha sido necesario tomar decisiones y asumir retos en todos los puestos que he tenido a cargo, cada momento de mi carrera bancaria me han preparado para el puesto actual. He debido aprender siempre y estar dispuesta a cualquier cambio, nunca se debe dejar de aprender o de capacitarse, el mundo es dinámico.

Adicionalmente, el tema de la disciplina que se debe tener para poder adaptarse a cualquier cambio.

Por lo tanto, es importante que las mujeres se mantengan actualizadas sobre los cambios, pues les permitirá reinsertarse de manera óptima para asumir cualquier reto o posición.

ADMIRA A PIONERA COSTARRICENSE

Para usted, ¿Quién es la mujer en la historia de su país o de la región, la pionera a la que admira, que hubiese contribuido a una Centroamérica democrática y en desarrollo?

En mi opinión personal, considero que una mujer destacada y sobresaliente en una carrera no tradicional es doña Sandra Cauffman. Su trabajo como especialista en ingeniería Eléctrica y Física costarricense la ha destacado en la NASA en distintos cargos y marca la historia contemporánea.

Su perfil ha sido destacado por ONU Mujeres, por ser un ejemplo positivo para mujeres, especialmente, para jóvenes y niñas.

Ella es una mujer costarricense que hoy ha sido muy exitosa y referente para otras mujeres que quieren estudiar muchas carreras que usualmente son desempeñadas por hombres, por esto me parece una pionera interesante de destacar por abrir estas puertas.