Sylvia Poll: Creando oportunidades para todos desde las telecomunicaciones

Hablar de Sylvia Poll es hacerlo de la historia deportiva de Costa Rica. Pero eso quedó en el pasado. La plata olímpica dio paso a una brillante carrera profesional que la ha llevado hasta la jefatura a nivel global de la División de Sociedad Digital en la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra (Suiza), que se encarga de regular el sector a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

“A mí se me han presentado las oportunidades y yo me he metido en ellas”, explica Poll, a quien siempre le había llamado la atención el trabajo multilateral, internacional. “Creo que es el haber estado en ese ambiente, en el deporte, donde competía con personas de todas partes del mundo, donde yo compartía con personas de todas las culturas. Eso permeó mucho en mí, en buscar algo en el futuro que fuera con alguna influencia internacional”.

Esa vida errante le marcó. “Lo veo como una enorme bendición, porque el viajar, vivir en otros países, estar expuesta a otras culturas, hablar otros idiomas... La hace a una más tolerante, más comprensiva. Una ve las diferencias, pero también que como seres humanos somos muy parecidos”. Y es paciente, al igual que en el deporte, ha ido dando pasos hacia delante hasta llegar a la UIT. “Comencé con un trabajo nacional, en Costa Rica, después a ni- vel latinoamericano con Incae y finalmente terminé en Ginebra”.

Su llegada a Suiza fue en 2010, a través de la misión de Costa Rica ante Naciones Unidas. Uno de los temas asignados a trabajar en ese momento fue el de las tecnologías. Y de ahí, a su actual puesto en la UIT.

“Con el Covid, los últimos dos años nos hemos dado cuenta que ya las tecnologías no son un lujo, las telecomunicaciones son una necesidad y nos brindan muchas oportunidades. Pero también nos estamos dando cuenta de que las brechas se pueden ensanchar, muchos niños y niñas alrededor del mundo están sin poder ir al colegio porque no tienen la conectividad. Se está volviendo un tema de una gran importancia a nivel de desarrollo humano”, advierte.

Sylvia Poll explica que en el mundo de las telecomunicaciones hay algunas mujeres en Costa Rica (menos en Centroamérica), pero siguen siendo minoría e incide en que “hay que seguir buscando, ver cómo a las mujeres se les dan más oportunidades. Para que se pueda dar es más de mediano y largo plazo. Que las mujeres entren en aquellas carreras que les permitan estudiar, las carreras que tienen que ver con las profesiones de STEM”.

Esta costarricense, de padres alemanes y nacida en Nicaragua, es una fiel creyente de la necesidad de impulsar a otras mujeres: “Con todas las que tengo bajo mi supervisión siempre hay un esfuerzo de pensar en decir: usted puede llegar a ser gerente, directora, de aconsejar, de ser mentora, por supuesto en las personas que me lo permiten. Creo que es una responsabilidad que cada una de nosotras debe- mos de tomar cuando estamos en un puesto gerencial”.

Crean campañas dirigidas a las niñas. Tiene que ver con los padres, en las escuelas, en educar a que las niñas son tan buenas en matemáticas como los hombres, y en las ingenierías, en las ciencias.

Frase: “En el área que yo estoy estamos trabajando mucho cómo cerrar la brecha digital entre los hombres y las mujeres, cómo las mujeres puedan tener más oportunidades en puestos de tecnología. Hay que invitar a las niñas, desde muy jóvenes, a considerar estudiar las carreras que tienen que ver con el Stem y sobre todo quitar prejuicios”.