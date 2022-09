Ocho centroamericanas forjadoras de nuevos paradigmas

‘Impulsar el amarte no es conformarte, es tratar de aceptar aquello que no puedo cambiar y cambiar lo que sí quiero y puedo, en el momento que yo quiera’, reitera.

“(Correr por Panamá) tiene un significado profundo y un lugar especial en mi corazón (...) He sido la única atleta femenina hispana en llegar a las finales de unos juegos importantes, como lo son las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Atletismo, en los dos últimos años y esto ha sido motivación einspiración para mi”, explica.

“Mi pasado está ligado con la lucha de otras mujeres que en su momento lucharon por cambiar su propia vida y eso me transmitieron”, afirma.

-Lorena Bravo: Líder global de ciberseguridad y aliada de las mujeres

Cuando era niña, jugaba a construir naves espaciales, edificios, a armar carros o computadoras. Padeció desde pequeña una salud que define como “endeble”. “Crecí, ocurrieron varios eventos dramáticos y sobreviví”, cuenta. Esa dura experiencia la llevó a interesarse por el mundo de la salud y de la tecnología.

Es la jefa de tecnología y transformación digital de Oracle Latinoamérica. A menudo recibe solicitudes de ayuda de CEO ́s y directores de tecnología. “Llegan y me dicen: ¿es normal que mi administrador copie toda la base de datos a las 2 AM? Realmente son ataques y la gente no lo sabe”. Con su equipo en Oracle, creó un simulador en ransomware que pone a prueba comportamientos en el negocio.

Lorena afirma que esta era digital requiere habilidades que las mujeres tienen “Si la mujer cuida su casa, ¿cómo no va a cuidar una empresa?”.

-Vanessa Vértiz: Impulsa la equidad de género en una corporación

Después de ser la gerente general y directora de Merck en Perú, Vanessa Vértiz asumió este año el liderazgo de la operación de Centroamérica y Caribe.

“A pesar de que somos un clúster y todo lo manejamos de manera centralizada, creo que la implementación tiene que ser local, atendiendo las barreras y los desafíos locales y, al mismo tiempo, aprovechando las oportunidades locales”, apuntó la ejecutiva peruana. A sus equipos les pide priorizar la salud del paciente.

Vértiz ha trabajado de la mano de recursos humanos la reeducación de los sesgos inconscientes. “Tenemos tolerancia cero con el tema de acoso, tolerancia cero con bromas que se hacen que son inaceptables (...) ya la cultura organizacional está muy clara”.