Nohemí López: Lo que empezó en la cocina de su casa ahora es un emprendimiento que genera empleos

Nohemí López Álvarez, de 61 años de edad, es la líder de un emprendimiento hondureño que está en crecimiento.

La desafiante, que estará compartiendo su historia de éxito en el evento Mujeres Desafiantes 2022, inició su idea de negocio en la cocina de su casa.

Ella recuerda que siempre ha preparado tajaditas de plátano para alimentar a su familia, porque también representaba la mejor forma de aprovechar la fruta que su esposo cosechaba en una pequeña finca en el campo, sin imaginar que le daba forma a lo que sería una exitosa empresa.

Por muchos años, Nohemí desempeñó un importante puesto ejecutivo de una agencia de publicidad en Tegucigalpa, no obstante, la empresa cerró y al quedar desempleada se dedicó a las labores del hogar y la crianza de sus cuatro hijos. “Mi esposo laboraba en el departamento contable de una empresa de comunicaciones y yo le preparaba sus almuerzos que casi siempre acompañaba con tajaditas y resulta que a los compañeros de trabajo les encantaban y fue así como surgió la idea de empezar a vender tajaditas”, dijo la emprendedora.

Un oportunidad

“En una ocasión no pudimos vender como 300 plátanos, así que llamé a mis hijos para que me ayudaran y entre todos elaboramos las tajaditas que vendimos a los compañeros de trabajo de mi esposo y a nuestros vecinos en la colonia Villa Olímpica y desde ese día ya no paramos, las tajaditas se convirtieron en nuestro negocio familiar”, recordó.

Pasado el tiempo, se constituyeron con el nombre de Corporación Varsovia, en honor al pueblito que vio nacer a su esposo y donde tienen su finca de plátanos, mientras que la marca del producto es un diminutivo de Francisco, nombre de su esposo y su hijo menor. “A ellos siempre les decían que eran un par de Chicos por el nombre Francisco y a raíz de eso mi esposo bautizó nuestra marca como Pa´Chicos, y también diseñó el logo, así fue como poco a poco fuimos dándole forma a un sueño”, explica Nohemí.

Una mano para Crecer

La relación entre Corporación Varsovia y Walmart inició con la venta de tajaditas Pa´Chicos en presentación en bolsa, distribuidas en todas las tiendas a nivel nacional y ante la aceptación del producto, Walmart propuso a Nohemí dar el siguiente paso a través del programa Una Mano Para Crecer (UMPC).

La emprendedora afirma que el personal de Walmart le mostró un mundo que hasta ese momento ella desconocía, “realmente Walmart es una empresa que va un paso adelante en todos sus procesos, nos dieron apertura, capacitaciones y sobre todo el trato que recibí fue realmente especial, tanto a los clientes como a los proveedores nos dan nuestro lugar y nos hacen sentir valorados”, expresa.

Actualmente el 80 % de la producción de las tajaditas Pa´Chicos está destinada para la cadena Walmart y lo que inició como una pequeña fábrica es una empresa que da empleo a 20 personas entre trabajadores permanentes y por contrato, el próximo paso es construir sus nuevas instalaciones en la aldea de Varsovia, Taulabé, así como llevar el producto a nivel internacional.

