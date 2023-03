Mujeres Desafiantes de Costa Rica tocan la campana por la igualdad de género

La BNV realiza Ring the Bell for Gender Equality desde 2019, como parte del compromiso y liderazgo regional que asumió la empresa por impulsar la sostenibilidad y la igualdad de género como su motor y modelo de negocio.

Laura Chichilla Miranda, expresidenta de la República de Costa Rica; junto con Ileana Rojas Saborío, gerente general de Intel Costa Rica y vicepresidenta Global de Diseño de Intel y Adriana Echandi Bachtold, CEO de Morpho Travel Experience - Grupo Arribada N-V, además de Scarlet Pietri Verenzuela, directora de Talento de Florida Ice & Farm (FIFCO), fueron las invitadas.

En sus diversas intervenciones llamaron a establecer asocios públicos-privados para impulsar a las mujeres y también a crear más programas que ayuden a las mujeres a seguir adelante.

¿Cuál es el principal obstáculo de las mujeres? “No es que las mujeres no aspiren y no tengan sueños”, indicó Chinchilla, agregando que la familia es importante para ayudar a impulsar a las mujeres. “Crecí sin complejos, pese a ser la única mujer en mi familia”.

”Si hay algo fundamental en la sociedad, es no sembrar los complejos”.

Las parejas también son fundamentales para crecer. “Cuando yo entré a la carrera política, mi esposo se retiró para estar cerca de nuestro hijo y ese fue un apoyo”, agregó.

“Trabajar muy duro y hacer todas las preguntas que debo hacer para conocer algo, es algo que aprendí desde pequeña.. Yo soy una líder enfocada en el servicio”, destacó Rojas, quien comentó que trabaja desde los 18 años de edad.

Pese a las dificultades, ahora es la líder de la empresa internacional en territorio costarricense.

Bachtold, quien no celebra el Día de la Mujer, pero que está alzando la voz por la equidad, llamó a las mujeres a “seguir avanzando hacia adelante. Yo crecí gracias a un mentor que me ayudó a negociar, porque tenemos una sociedad con estereotipos”.

”La fuerza que le pongamos a los retos”, es primordial.

Por su parte, Verenzuela, destacó que lo que le mueve es el reto. “Mis primeros días la gente me saludaba cuando iba al baño, pero era porque fui la primera directora en la empresa, no lo entendía. Pero, eso me impulsó a crear condiciones para incorporar mujeres y hacer cambiar a los hombres para abrir más espacios”, compartió.

En FIFCO ya es un 37 % de su planilla liderada por mujeres.

Tres nuevas empresas se comprometen con la equidad de género

Desde 2019, la Bolsa Nacional de Valores junto con ONU Mujeres, invitan cada año a empresas públicas y privadas de Costa Rica a suscribir los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés), para impulsar economías más inclusivas y equitativas.

En 2023 las empresas firmantes de los WEPs en Costa Rica son el Grupo Financiero Prival Costa Rica, CID Gallup y Grupo Arribada N.V., las tres instituciones se comprometieron con los WEPs, evidenciando su interés por promover la igualdad de género en sus organizaciones, su cadena de valor y sus comunidades, y fortalecer estrategias que han venido implementando en los últimos años a lo interno de sus equipos de trabajo.