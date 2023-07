Las tres salvadoreñas que retan a Uber

El proyecto de González toma nuevos aires ya que la apuesta es integral e incluye para sus colaboradoras no solo la oportunidad de sumarse a la plataforma como conductoras, sino la posibilidad de adquirir microcréditos.“No se puede olvidar que (Línea Rosa) tiene un impacto social y que queremos transformar. Está comprobado que si inviertes en las mujeres transformes una familia, entonces eso es lo que buscamos alinear”, dijo la directora de innovación y tecnología de la empresa.

Ahora, a partir de esta experiencia, Línea Rosa busca acelerar su crecimiento a partir de la escalabilidad, la que incluye primero cubrir la operación nacional y luego iniciar un plan de regionalización, una estrategia que ya tienen avanzada.

Como primer paso registraron el nombre de la empresa en todos los países de Centroamérica, México y Colombia. “Estamos siendo cuidadosas con el escalamiento porque no queremos descuidar nuestro know-how que es seguridad y confianza”, dijo Benítez, quien es consciente de que en este desarrollo no pueden perder esos valores, algo que esperan mantener por medio de la capacitación de las conductoras. Sin embargo, el plan es crecer.

“No es un escalamiento acelerado, pero no tengo duda que de aquí al final del año ya estaremos en otro país. Probablemente Honduras”, anticipó.

Las ejecutivas están claras de que la competencia con las otras plataformas de su tipo no es por precio, sino que se sustenta principalmente en seguridad.

Una de las nuevas funciones que la empresa tiene en el radar es contar -además de la tradicional medida de seguimiento de la ruta- con sistema de videovigilancia en las unidades, en especial cuando los usuarios soliciten el servicio para niños y niñas al colegio, por ejemplo, y puedan activar el videopara ver como van sus hijos. “Estamos haciendo todoel esfuerzo y todo el diseño posible para no perder la seguridad, por que ese es nuestro diferenciador más grande con la competencia”, puntualizó Benítez.

En ese sentido, la firma está clara de que no está pensando en impulsar una batalla de precios. “El valor no es elprecio. No somos más baratas que las otras plataformas, pero tampoco es el doble. La diferencia puede andar entre US$1 y US$2”.

Nuestras clientas prefieren pagar esa diferencia y saber que llego segura a mi destino. Según datos de la ahora startup, en ocho años Línea Rosa ha construido una cartera de 50.000 clientes en los municipios donde opera (San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y Santa Tecla), una cifra que esperan dinamizar en la medida que crezca el número de usuarios de su plataforma web y app, que ahora tiene en la mira a segmentos como el de los estudiantes.

EN BUSCA DE NUEVOS RETOS

La apuesta de Línea Rosa no se detiene. Este año la empresa también ganó el Desafío Workertech que le permitió abrirse a los microcréditos.

La empresa fue una de las tres ganadores del primerreto tecnológico lanzado por BID Lad y la Cámara Salvadoreñade Tecnología y de la Información y Comunicaciones (Casatic) en donde compitieron con 22 proyectosy se adjudicaron un premio de US$125.000.Tras ganar el reto, Línea Rosa dio un paso más al facilitar capital de trabajo mediante microcréditos para lasmujeres a través de Credirosa, que puede dirigirse a comprar un mejor teléfono para ofrecer el servicio, mejoras en el automotor que enlistarán o el pago de guarderías para las conductoras.

Sin embargo, Benítez reconoce que el camino de convertirseen una empresa 2.0 no es fácil, aunque está clara de que su rol es clave para convertir a una empresa tradicional en una tecnológica donde se requiere de un discurso sólido para salir a buscar fondos que les permitan asegurar el crecimiento, pero también pasa por contar con una infraestructura robusta.

El proceso, dijo, no es fácil ya que el sistema financierono está del todo alineado para asumir el reto de apalancar una iniciativa como la que dirige junto a González y López donde es clave, por ejemplo, tener una efectiva pasarela de pagos para conciliar las transacciones entre usuarias y conductoras.

“Los productos ya están operando y estamos brindando servicios, pero las soluciones de pasarelasde pago todavía se han quedado un poco atrás. Necesitamos que se acelere ese paso para poder ocupar una banca nacional, para ocuparlos como sistema de pago”, dijo.

Benítez explicó que ante ese panorama optaron por usar una pasarela de pago de fuera, ya que las transaccionesson inmediatas. Sin embargo, las socias son optimistas sobre el futuro de un proyecto que definen como pionero en la región y que tiene como gran meta lograr contar con unas 10.000 conductoras afiliadas al sistema en sus primeros tres años de regionalización.