Foro virtual E&N 8M: Empresas que apoyan la equidad e inclusión

Para ser parte del evento virtual, ingrese a nuestro Facebook ( Estrategiaynegocios ) y al canal del YouTube (Revista EyN) este 8 de marzo, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., y acompáñenos en esta transmisión especial, que se dividirá en dos foros:

Invertir en mujeres con lentes de género

Durante el foro también se contará con la visión de expertos en el tema de la inclusión femenina y los desafíos que enfrenta la región para lograr cerrar la brecha de género y sobre la importancia de invertir en la promoción de políticas públicas y privadas relacionadas con este tema, para realmente lograr los avances esperados y para lograr el desarrollo en la región. En esta parte del evento participarán:

Jaime García, director del Índice de Progreso Social en América Latina e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE Business School. Él es también economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha investigado y estudiado qué tipo de inversiones son necesarias en materia de género para alcanzar avances en este tema.

Adilia Caravaca, presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica (INAMU), Máster en Género y Construcción de Paz y abogada. Cuenta con una sólida experiencia en promoción y litigio en asuntos de derechos constitucionales y derechos humanos, y ha sido facilitadora en procesos pedagógicos sobre acoso sexual y laboral. Asimismo, ha destacado por el trabajo que realiza en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Andrea Figueroa, psicóloga Social de profesión, es especialista en el área de la Sostenibilidad y actualmente se desempeña como Gerente de Gestión Empresarial del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRSE) en Guatemala. Cuenta con más de 17 años de trabajar en la creación e implementación de proyectos de impacto social.

Claudia Toledo, presidenta de HR Guru Latinoamérica y cuenta con más de 20 años de experiencia en Consultoría en Centroamérica y Caribe. Es originaria de Guatemala y desde hace 20 años reside en Costa Rica y 3 años en Estados Unidos. Cuenta con cinco especialidades académicas y se desempeña como Personal Coach, Executive Coach y Personal Branding. Además, posee certificaciones en Inteligencia Emocional y metodologías como Points of You, Lego Serious Play y Gestión del Cambio.