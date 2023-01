Celina de Sola en Davos 2023: debemos unir esfuerzos para abordar los retos globales

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

La salvadoreña Celina de Sola sigue ampliando la voz en pro del desarrollo social de las comunidades. En una de sus intervenciones más recientes llamó a unificar esfuerzos para abordar los retos globales más apremiantes.

La Desafiante de Revista E&N fue parte de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, organizada en Davos. Ahí, además de tener una presentación, fue reconocida con el prestigioso Premio a la Innovación Social por parte de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social en colaboración con el Foro Económico Mundial.

“Nunca he querido hacer nada más, quise ser veterinaria... quizá entre los 13 y 14 años... me gustaba porque soy aficionada de los animales”, dijo Celina a E&N. Ella desde joven fue una activista que finalmente decidió respaldar causas humanitarias. “No me imagino en ningún otro sector, me encanta mi trabajo”, sentenció.

Celina de Sola: Una líder que cambia la vida de las jóvenes

Celina es cofundadora y presidenta de Glasswing International, organización que durante los últimos 15 años ha impactado a más de 1,6 millones de personas en 14 países y ha desarrollado Glasswing para 600 empleados y más de 142.000 voluntarios.

Esta emprendedora social fue reconocida por erradicar las causas de la violencia y la pobreza en los lugares conflictivos del mundo, según detalla la página oficial del WEF.

”Celina empodera a individuos y comunidades para abordar las causas profundas de la pobreza y la violencia a través de programas de educación y salud”, indican.

”Que honor haber sido seleccionada este año por Schwab Foundation for Social Entrepreneurship en el World Economic Forum en Davos, en representación de Glasswing International”, indicó en sus redes sociales la innovadora social.

Considera que su vida ha sido privilegiada y que busca retribuir algo de lo que tuvo a la sociedad.