Ana María Reyes, pionera en transformar medios digitales de Honduras

Su experiencia profesional ha recorrido las principales operaciones e información financiera, para una rápida toma de decisiones, crear de cero el área de tecnología, implementar las aplicaciones y servicios tecnológicos de la empresa y luego el desarrollo digital del grupo de medios líder de Honduras. Tiene más de 34 años de experiencia en explorar, conocer, descifrar cuál es la ruta de los grandes medios de comunicación del mundo y cómo aplicarlo a Honduras y Centroamérica, a través de la tecnología.

“Me considero una apasionada de la investigación y estudio profundo de la industria de medios, específicamente en estrategia y procesos de transformación digital, con el objeto de identificar oportunidades aplicables al desarrollo de la empresa y sus medios, donde por supuesto la tecnología es un gran habilitador. Soy licenciada en administración de empresas, con múltiples estudios de diplomados, congresos, seminarios y talleres de alto nivel en Latam, EEUU y Europa, enfocados en desarrollo gerencial, tecnología y digital en instituciones internacionales de reconocido prestigio”.

“Cuando evalué la oferta de estudios universitarios disponibles en Honduras a principios de los ochenta no existían carreras de tecnología y sistemas. No obstante, en la empresa donde me desarrollé que fue Grupo OPSA, tuve la fortuna de atender las mejores opciones de capacitación en diferentes partes del mundo. ¡Qué mejor escuela que asistir a los mejores foros internacionales! Ahí se discutían los últimos avances y visitas los mejores grupos de medios en Latam, EEUU y Europa”, describió la ejecutiva hondureña.

Reyes ha representado a Grupo OPSA antes los principales foros internacionales de la industria como la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), INMA (Internacional News Media Association), Wan Ifra (World association of news publishers), FIPP, entre otros. Actualmente es miembro del Board de directores de INMA (Internacional news media association) en Latinoamérica, desde hace más de 6 años.

Inicios

Comenzó su carrera en Diario La Prensa en 1988, donde su inicialmente se enfocó en el desarrollo de algunos aplicativos con el objeto de generar información financiera para la toma de decisiones. Luego en 1991 se trasladó a una de las compañías afiliadas de Grupo OPSA, Laboratorios Finlay de Honduras. Implementó el primer sistema integrado, hecho a la medida, con tecnología de punta en ese entonces, conformada por sistemas abiertos y multi usuarios de Sun Microsystems y bases de datos relacionales.

“Fuimos el primer cliente de Oracle en Honduras si mal no recuerdo, en ese entonces localmente solo se hablaba de sistemas AS-400 que tal vez funcionaban muy bien para la banca pero no eran aplicables a empresas de otros giros de negocio. Este sistema le habilitó al laboratorio mejorar sus operaciones de producción e integrar información de la planta de producción con el área administrativa, además de generar información financiera para la toma de decisiones. Al concluir este proyecto, aplicó el conocimiento logrado para desarrollar los sistemas administrativos en La Prensa y El Heraldo de Honduras. “Con su servidora, básicamente nació tecnología en el Grupo (OPSA), en ese entonces me conocían como la muchacha de cómputo. La empresa había adquirido un sistema de computación para el área de redacción y pre-prensa previo a mi gestión que se volvió un misterio, muy pocos sabían qué funcionaba. A principios del 2000, lideramos el proyecto que cambio ese sistema que con el tiempo se volvió obsoleto, por tecnología de punta que revoluciónó la forma de operar de las salas de redacción, el área de producción y la gestión de la pauta publicitaria”, explicó. Un vuelco drástico de sus primeros pasos, donde hasta le correspondió desarrollar los primeros modelos para generación de data al área de mercadeo y los estados financieros de la Junta Directiva. Recordó sobre los inicios de su carrera en las múltiples marcas del grupo.

Todo lo anterior, impactó positivamente las operaciones internas de los medios y preparó la plataforma tecnológica que habilitaría la estrategia de crecimiento y diversificación de Grupo OPSA, de las marcas Diez, Estilo, el portafolio de revistas entre otros.

Su nivel de compromiso ha sido tal que para la implementación de los grandes proyectos de tecnología del grupo trabajaba cuando era requerido, sin ningún límites de horarios. “Tuvimos el riesgo de retrasos de uno de los proyectos por la crisis de energía que se presentó en 1994-1995 por la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). Por lo que tuvimos que decidir trabajar cuando tuviéramos disponibilidad de energía eléctrica: Por varios meses trabajé en horario nocturno y hasta el amanecer. El nivel de compromiso fue muy importante, que muchos colegas y colaboradores se unieron a la causa de sacar adelante el proyecto, sin esperar nada a cambio”.

En 1996, Grupo OPSA planificó el lanzamiento de su primer sitio web de La Prensa de Honduras. Recordó cómo se experimentaba internet en ese entonces. Implementó el primer sitio web de Grupo OPSA a través de La Prensa. “En ese momento no teníamos una perspectiva clara de cómo monetizarlo, si su modelo de negocio. En aquel entonces los hits era la métrica principal, no eran páginas vistas o usuarios únicos, sino que hits. Lo lanzamos, se promocionaba a través de los periódicos impresos. No había WhatsApp ni redes sociales, no existían. Fuimos los pioneros en Honduras y luego de su lanzamiento asumí la responsabilidad de mantener y dar soporte al sitio web. Desde ese entonces, decidimos que el sitio web debía estar alojado en servidores en EEUU, lo que ahora conocemos con tecnología Cloud, la implementamos en ese entonces. En muchas ocasiones actuábamos adelantados a los avances tecnológicos disponibles localmente. No nos regíamos por las limitaciones locales, nuestra visión trascendía más allá de Honduras en cuanto al desarrollo tecnológico. Afortunadamente, no teníamos la infraestructura aquí, ni en Centroamérica. Nos conectábamos a internet de forma lentísima por teléfono. Se nos caía 10 veces o más, pero nos apasionaba ese mundo de internet y digital”, detalló Reyes. El sitio web de La Prensa tenía una editora quien actualizaba el sitio web a diario y Ana María daba los servicios de soporte. “La información se actualizaba a puro código HTML: solo texto y foto, sin videos, sin comentarios, sin redes sociales, no contábamos con un CMS, no existían”.

En 1998, el huracán Mitch fue un parteaguas para el sitio web de La Prensa. “La Prensa fue el único sitio de Honduras que pudo ofrecer cobertura periodística sobre el huracán y no se cayó, gracias a la decisión acertada que estuviera hosteado en servidores en Estados Unidos”. Los hondureños en Estados Unidos querían informarse de cómo estaba su familia el país y enviar donaciones, nos volvimos el vínculo entre los hondureños expatriados, las organizaciones internacionales interesadas en ayudar al país y la población local. En 2003 creó el primer Shared Services Center de Grupo OPSA. Creó un departamento de tecnología centralizado que brindaba sus servicios a todas las marcas del grupo y a empresas afiliadas, con equipos de profesionales de TI especializados conformado por: infraestructura, sitios web, sistemas administrativos y soporte a usuarios, desarrollamos los mejores profesionales de TI en Honduras. “Muchas veces me correspondió hacer cosas que la gente no entendía”, apuntó. Ana María Reyes implementó el correo electrónico, la red de canales de comunicación y de internet, modernizó la tecnología, los sistemas, los procesos internos en Grupo OPSA. “Me identifico como una apasionada y evangelizadora de la tecnología y de digital”. Incluso creó manuales para usuarios Baby Boomers, para introducirlos a la nueva forma de operar.

Apuestas de futuro

Entre el 2010 al 2015, Ana María lideró un Business Unit de negocios digitales donde se desarrolló el servicio de proveer noticias a través de mensajitos SMS “fue el precursor del whats app”, la monetización de los sitios web en EEUU, el lanzamiento de los portales de clasificados online, las audiencias en redes sociales del grupo, además de crear el portafolio de sitios web y aplicaciones móviles de los distintos medios. Los más recientes proyectos donde tecnología ha tenido una participación importante a inicios de la pandemia y en el presente año, han sido la renovación tecnológica de los sistemas (CMS) que usan las salas de redacción, pre-prensa, operaciones y pautas, MIDRI, una herramienta que permite segmentar audiencias a partir de sus intereses e impulsar campañas digitales con mayor precisión, para beneficio y que genera valor a nuestros anunciantes y después de varios meses de arduo trabajo, recién se acaba de lanzar el muro de registro de Diario La Prensa, en el día de su aniversario de fundación, el 26 de octubre de este año.

“Estuvimos trabajando casi un año antes para que se lanzara a Midri junto con el área comercial, quienes lanzaron una propuesta única de valor al mercado y han cambiado la forma de gestionar la publicidad digital en Honduras (...) En el grupo, estamos desarrollando un ecosistema digital donde el usuario se vuelve el cliente más importante y está en el centro de nuestra estrategia de transformación. Estamos elevando el valor de nuestro periodismo. El lector es quien debe percibir por sí mismo ese valor. De igual forma, en forma simultanea, elevar la calidad de nuestra publicidad, para brindar la mejor experiencia a nuestros consumidores”.