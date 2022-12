Arroz Progreso: en el corazón de los hondureños

Por E&N para Arroz Progreso

El Beneficio de Arroz Progreso S. A. de C. V. (Baprosa) con su marca líder Arroz Progreso ha ganado un lugar especial en el gusto y corazón de los hondureños. Durante 37 años la empresa se ha dedicado a enriquecer la vida cotidiana de la población, llevando calidad y sabor a la mesa de sus hogares.

La marca destaca y se afianza cada día como la más preferida y es parte de los momentos especiales que se comparten en familia, logrando un lugar en los corazones de los consumidores.

“En un mundo de constantes cambios, evolución, y afrontando retos que nos dejó la pandemia nos propusimos estar siempre atentos a las necesidades y al sentir de nuestros consumidores”, explicó Giselle Hawit, Gerente de Mercadeo de Baprosa.

El canal que la compañía aprovechó para lograr esta conexión fueron las plataformas digitales, las que les permitieron brindar un contenido único dirigido a su audiencia que disfruta de recetas prácticas, rápidas y deliciosas, para compartir en esos almuerzos y momentos especiales con sus seres queridos.

Hawit dijo que esta estrategia les ha permitido no solamente estar en sus mesas si no que en la mente y en el corazón de todos los consumidores como la Marca Hondureña #1 más recordada a nivel nacional en la categoría de Arroz (según el estudio Top Of Mind- TOM 2022).

“Todo esto nos motiva a seguir día a día comprometidos para brindar un arroz de alta calidad que alimenta y une a las familias hondureñas”, destacó la ejecutiva que considera que estas iniciativas no solo la consolidan como una TOM, sino como una de las Lovemarks centroamericanas.

“Estos reconocimientos son el reflejo de un equipo comprometido que siempre busca conectar de una forma creativa con nuestros consumidores para seguir ofreciendo una marca sólida e innovadora” apuntó Hawit, quien destacó la campaña #Unlazoquenosune como prueba del compromiso que Arroz Progreso tiene con la población hondureña.

Mediante esta iniciativa la empresa recauda fondos para donar a la Fundación Liga Contra el Cáncer y así poder beneficiar a muchas mujeres.

Además de Arroz Progreso, Baprosa cuenta con un portafolio de marcas como Tía Emely 99%, Sabrosito y Perlita, las que también se han colocado en un lugar de preferencia entre los consumidores.

“Nuestra misión es ofrecer ese arroz para acompañar el diario vivir de todos los hondureños, con los más altos estándares de calidad, gracias a nuestros clientes y consumidores por hacer de Arroz Progreso su marca preferida”, concluyó Hawit.

Apuesta

A través de las plataformas digitales Baprosa brinda contenido único dirigido a su audiencia que disfruta de sus recetas prácticas y de dinámicas.

La marca tiene presencia en las redes sociales Facebook e Instagram, en esta última como Arrozprogresohn.