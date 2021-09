Lovemarks 2021: Así es como las marcas pueden impulsar relaciones durareras con sus consumidores

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Por sexto año consecutivo, presentamos a las marcas exitosas que han privilegiado construir relaciones duraderas con sus públicos de interés. Este año evaluamos la relación durante la pandemia.

En un nuevo evento virtual dimos a conocer los resultados de Lovemarks 2021, un estudio que contó con más de 4.000 votos de las audiencias de Centroamérica.



En la encuesta de este año, E&N propuso cuatro categorías especiales y diez sectoriales. El primer grupo lo conforman las Marcas Insignias, las Solidarias y Amigas, la Mejor Experiencia Digital y las Recomendadas o Influencer. En el segundo grupo figuran las siguientes: Comercio, Alimentos, Bebidas, Bebidas Alcohólicas, Snacks, Restaurantes, Servicios Financieros, Salud, Moda y Educación.





Con base en este estudio identificamos que para ser una Lovemarks se debe establecer una relación de largo plazo con los consumidores, en los buenos tiempos y en los malos.

El período de dificultades llegó con la pandemia del COVID-19 y los consumidores tienen claro qué marcas los entendieron y cuáles intentaron aprovecharse.

Los resultados

Pablo Balcáceres, quien coordina la Unidad de Inteligencia de Estrategia & Negocios, nos presentó los resultados de este estudio. Además de brindarnos detalles del perfil de los votantes y el por qué, tomando en cuenta la data, dan su amor a unas marcas más que a otras.



Balcáceres destacó que las marcas nacionales llevan ventaja sobre las otras, pero esto no significa que las relaciones estén sólidas, siempre hay que cuidar la comunicación.

Las claves

-"Lo sencillo y los detalles", esos son dos de las claves que no pueden faltar al momento de establecer una relación de amor entre marcas y consumidores.



-La comunicación es otro elemento que no puede faltar. Esta debe ser en todos los puntos, es decir, desde el 2020 ya debe verse como canal principal las redes sociales o web.



-¿Están las marcas aprovechando el mejor conocimiento de clientes que logran a través de nuevas herramientas tecnológicas para crear campañas mejor dirigidas y reforzarse en el corazón de sus consumidores?





-¿Cómo evitar un divorcio?



De esto y más hablamos con cuatro expertos en la materia. Escúchelos y a establecer relaciones de amor duradero se ha dicho.



Nos acompañaron Manuel Madrid, presidente y CEO de El Taier DDB Centro, actual presidente de la Junta Directiva de Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala y Presidente del XIV Foro Nacional 2021 CentraRSE.



-Gustavo Arias, Director Digital de Upgrade Comunicación.



-AJ Fernández, fundador de Phocus Brand and Innovation y autor de The Rise of Hedgefox Brands, un libro sobre el uso de neurociencias para maximizar la extensión de marca.



-Gustavo Koniszczer, Managing Director para Hispanoamérica de FutureBrand



De parte de E&N enviamos nuestras felicitaciones a quienes lideran en las categorías detectadas al consultar sobre sus relaciones amorosas: Cliente-marca.