Elaniin - Tech Company: Innovación y adaptabilidad, clave del éxito para liderar equipos remotos

Una organización enfocada a la tecnología debe estar en constante innovación, pero no solo para ofrecer un mejor servicio, sino, también para brindar un mejor ambiente laboral, donde cada colaborador se sienta comprometido con seguir la meta de ser mejores.

Por estrategiaynegocios.net

“Si podemos soñarlo, podemos hacer que suceda”, es uno de los valores de la organización.

En cada una de las tareas que realizan le apuestan a la innovación y disrupción. Buscan nuevas tendencias y buenas prácticas que han funcionado en otros países y empresas para trasladarlas a la empresa de manera puntual, describió Adrián Gómez, CEO y fundador de Elaniin, una empresa de capital salvadoreño.

Los líderes forman parte en la creación de la estrategia organizacional anual, misma que va alineada con sus valores y principios. Este grupo se encarga de llevarlo de manera vivencial al resto de los colaboradores y debe procurar que todo su equipo esté trabajando para cumplir los objetivos organizacionales Elaniin se caracteriza por tener una comunicación fluida, rápida y transparente.

Las decisiones tomadas se comparten a través de reuniones y videollamadas de los mandos medios y altos con su equipo; videollamadas mensuales en las que los líderes de equipo y Recursos Humanos comparten anuncios, así como correo electrónico, Slack y Booster News, su newsletter mensual.

Todos los días se refuerza la comunicación y uno de los principales dichos en Elaniin es, ‘estamos a un Slack de distancia’; tanto los mandos medios como la alta dirección están disponibles para todos los colaboradores todo el tiempo, para escuchar sus ideas, recomendaciones o cambios en proyectos.

“Tenemos ADN tech y una cultura de comunicación con canales bien definidos. Si una indicación en Slack no es clara, un link de llamada resuelve. El punto es no dejar nada que no esté 100% claro y no ser invasivos con nuestros propios equipos. Recursos Humanos juega un papel clave manteniendo seguimientos mensuales con los líderes de equipos a través de entrevistas uno a uno entre todos los niveles, de donde sacamos insights para mejorar”, agrega.

En la compañía también realizan Booster Sessions, un programa dirigido de forma interna por colaboradores o líderes con el objetivo de compartir, reforzar y aprender entre compañeros. En ellas se imparten temas para compartir nuevas buenas prácticas, métodos de trabajo, herramientas de trabajo para mejorar procesos, entre otros.

Gracias a la escucha activa lograron poner en marcha la Elaniin App. “Uno de nuestros desarrolladores sugirió el poder crear una aplicación de uso exclusivo de los miembros de Elaniin”, indica su CEO.

Con esta herramienta, cuando un colaborador necesita conocer sobre un trámite de recursos humanos, ingresa a la APP y sige los pasos para solventar su duda.

“Todo lo que un colaborador Elaniin necesita, lo tiene en la palma de su mano”.

COVID-19 refuerza su visión

En la pandemia por COVID-19, “nuestro valor ‘adoptamos y nos adaptamos’ fue el pilar fundamental en las estrategias puestas en marcha”, remarca su CEO.

La diversidad y capacidad de adaptación que tienen de los miembros de Elaniin permitió no sólo el poder crear estrategias organizacionales para afrontar la crisis, sino el poder llevarlas a la práctica sin comprometer su esencia.

“El trabajo remoto ya lo habíamos adoptado antes de la pandemia del COVID-19, esto nos ha permitido contratar a personas en otros países que trabajan de manera remota”, subraya el CEO de la empresa salvadoreña, que brinda servicios a empresas o proyectos en todo el continente.

Fortalecieron su canal de comunicación y confianza, e implementaron nuevas formas de organización para poder cumplir objetivos.

“Mantenernos conectados con actividades virtuales fue un pilar. Implementamos los Monthy Virtual Get Togethers, en los cuales todos nos unimos para poder dar anuncios, celebrar a los Top Development Talent y Top Strategy Talent, aniversarios, cumpleañeros, entre otros”, enumera Gómez.

Además, adecuaron cada una de las teleoficinas con el equipo necesario para seguir con el trabajo, entregaron laptops, muebles, sillas cómodas y reforzaron los programas para combatir el estrés y mantener el equilibrio, pese a la adversidad.

Si alguno de los colaboradores decide trabajar con su equipo personal, la organización reconoce la depreciación del equipo con una cuota mensual.

“La comunicación ha sido vital para poder trabajar de manera fluida, mejoramos el uso efectivo de nuestros canales de comunicación y mantuvimos la productividad estando desde casa”, destaca Gómez.

Asimismo, de acuerdo con su CEO, una de las primeras medidas administrativas, además de implementar en 100% el teletrabajo, fue el mantener la planilla, sin reducción de personal y salario.

“Nuestra prioridad siempre han sido los miembros de la organización y al ser un Great Place To Work® ® sabemos que la experiencia del colaborador es clave, especialmente en momento de crisis”, destaca Gómez.

Pese a la distancia física, cada líder de Elaniin estuvo siguiendo de cerca a sus colaboradores, con el fin de ayudarles en lo que fuera necesario.

“Conocimos sus problemas derivados por el COVID-19, sus necesidades y trabajamos a manera de no volvernos un estrés más. Un punto muy importante es que los líderes se mantuvieron cerca de sus equipos todo el tiempo”, finaliza el fundador.

Guía para los líderes

Para Elaniin el desarrollo de las personas es un compromiso. Para ello han elaborado la Guía de Performance Management, seguida por sus líderes.

Se brinda un paso a paso para facilitar la evaluación al desempeño y un espacio de comunicación constante con el colaborador y líder.

Muestra cómo hacer una sesión de feedback positivo, un establecimiento de compromisos, de mejora, fechas y seguimientos específicos generando un verdadero cambio en el colaborador.

Los colaboradores han mejorado sus habilidades, trabajando en sus áreas de oportunidad, realizando cursos, certificaciones y/o diplomados que mejoran su desempeño en su puesto.

Datos Elaniin:

Fundación: 2014

Sector: Desarrollo de Software

Colaboradores: 100 colaboradores

País: El Salvador