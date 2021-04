Novo Nordisk CLAT (Central & Latin America): Un propósito claro

Cambiar y mejorar la calidad de vida de sus pacientes está en el ADN de la organización, este es su propósito, su razón de existir.

Es por ello que todas las acciones de su gente son guiadas y definidas, para cumplir con ello.

Cuando los empleados ingresan a Novo Nordisk se dan cuenta que son parte del cambio, que su trabajo va más allá de un simple rol, pues de fondo hay un propósito claro y su gestión tiene un impacto en la vida de millones de personas que a través de sus productos pueden mejorar su calidad de vida y salud.

¿Cómo logran esto? Para la multinacional, el ejemplo es clave para replicar los comportamientos. Sus líderes son los primeros en incorporar a sus decisiones los valores. “De ahí parte todo, cada decisión que se toma es guiada por nuestro Novo Nordisk Way. Cuando los empleados ingresan a Novo Nordisk Way no está escrito en un papel, es una filosofía de vida y una manera de comportarse”, señalaron Jiss de León, P&O – HR Director y Luis Cisneros, VP and General Manager CLAT.

Desde el inicio se permea que para ser una compañía exitosa se debe trabajar en tres pilares “ Ser financiera, social y ambientalmente responsables” manteniendo como foco el paciente.

Luis Cisneros, VP and General Manager CLAT y Jiss de León, P&O – HR Director

Reforzando propósitos

La organización está comprometida con el bienestar de sus trabajadores y de sus pacientes y es por medio del “Novo Nordisk Way” que se describe a los colaboradores quiénes son y hacia dónde quieren llegar. Esta manera de actuar promueve la diversidad, inclusión, innovación y respeto, factores claves que permiten que el propósito se cumpla. “Sin diversidad no hay innovación, sin inclusión y respeto no hay empoderamiento”.

Todo esto permite crear las sinergias para asegurar que los pacientes tengan acceso a su medicina y así puedan tener una mejor calidad de vida.

La pandemia obligó a todo el equipo a salir de su zona de confort y a unirse más para encontrar soluciones. “Reforzamos nuestro propósito al buscar nuevas opciones para asegurar que nuestros pacientes tuvieran acceso a su medicina”, destacan los ejecutivos.

“No hay nada imposible si nos mantenemos unidos. Aprendimos que la adversidad es solo una oportunidad para reinventarnos y hacernos más fuertes, que la única constante en la vida es el cambio y para esto debemos prepararnos”, agregaron de León y Cisneros.

Esta pandemia aceleró la digitalización y les permitió encontrar nuevas y eficaces formas de trabajo. También, pudieron reforzar el compromiso de la organización con los colaboradores, promoviendo el equilibrio laboral y familiar. Un ejemplo: el convenio que realizaron con Fitpal donde los empleados pueden tener acceso a un gimnasio virtual con diversas opciones de entrenamiento.

También prestaron el servicio de Novo asistencia, para poner a disposición de su gente y su núcleo familiar apoyo psicológico, nutricional, legal y financiero. Además, otorgaron un subsidio para adecuar ergonómicamente el espacio de trabajo en sus casas.

“Ofrecimos talleres para canalizar y recargar su energía para mantener su equilibrio laboral, familiar, social y espiritual”.

Además, se equiparon las oficinas con elementos de bioseguridad para preservar la salud de los empleados y se establecieron protocolos de seguridad para un retorno seguro voluntario.

Una de las acciones que ayudó a mantener al equipo unido, actualizado y alineado, fue la creación de una reunión semanal llamada CLAT Check-in que se convirtió en la insignia del 2020; por medio de una reunión virtual, se entregaban las actualizaciones de cada país, los protocolos a seguir, se comunicaban los temas más importantes y las decisiones tomadas, así como celebraciones.

María, asistente para la obesidad

En Novo Nordisk la innovación es una constante. Recientemente se reconoció a nivel Latinoamérica la iniciativa “María”, impulsada por la inteligencia artificial. Por medio de un algoritmo, se logra determinar el Índice de Masa Corporal de una persona para que esta pueda determinar si padece obesidad.

El proyecto permite que una persona que vive con sobrepeso localice a un experto cercano y le apoye con su tratamiento.

Con María esperan mejorar la vida de millones de personas.

Datos Novo Nordisk CLAT (Central & Latin America)

Fundación: 1995

Sector: Farmacéutico

Colaboradores: 125 colaboradores

Países: Panamá, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Aruba & Curacao