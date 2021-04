Millicom: Tigo: Sangre TIGO: gente talentosa

Por más de 30 años la cultura en Tigo ha sido un diferenciador, que ha contribuido a adaptarse a los cambios, a lograr los resultados esperados y ha dado sentido de pertenencia a miles de colaboradores y a sus familias que han tenido la oportunidad de trabajar para la organización.

Por estrategiaynegocios.net

“En Tigo nos mueve un propósito, construyendo autopistas digitales mejoramos la vida de las personas y comunidades que conectamos día a día. Todas las mañanas nos levantamos y vamos a trabajar convencidos de que lo que hacemos contribuye al avance de nuestros países y a nuestra cultura le llamamos Sangre Tigo”, así define la misión de la compañía Rodrigo Diehl, Gerente General de TIGO Panamá. (En Foto)

Y como toda cultura, para aprender de ella, es necesario vivirla. Una cultura centrada en el cliente y colaboradores, guiada por su pasión, integridad, innovación, trabajo en equipo y sobre todo en su propósito de “Construir carreteras digitales que mejoran vidas, conectan personas y desarrollan comunidades”. Tigo ha transformado la vida de millones de colaboradores y consumidores.

“La confianza en nuestros líderes y colaboradores, la simplicidad en la que operamos y el desarrollo del talento de nuestra gente son pilares estratégicos y comportamentales que nos guían en nuestras tomas de decisiones y en el trabajo del día a día”, argumentó Luis Fernando Valladares, CEO de Tigo Guatemala.

Por ello contratan, compensan, desarrollan y retienen a las personas idóneas para ocupar las posiciones correctas, asegurando la alineación del equipo de trabajo con el propósito y estrategia de la compañía, logrando que cada uno crea, comparta y viva los valores.

Rodrigo Diehl explicó que durante la pandemia la prioridad ha sido proteger la salud y bienestar de su gente y mantener conectadas a las comunidades, desde una visión de que las crisis representan oportunidades, y esta vez la encararon para reforzar su propósito.

“El 2020 nos cambió las reglas del juego y nos adaptamos de forma ágil, con distintas estructuras, nuevos medios de comunicación, nos digitalizamos y descubrimos nuevas y mejores formas de estar siempre conectados.

Eso nos permitió no sólo sobrevivir, sino ganar”, añadió Luis Fernando Valladares.

Siempre conectados

Tigo prioriza la comunicación congruente, constante y transparente tanto con sus colaboradores como con sus consumidores.

Han comprendido que la distancia física no significa desconexión emocional y que el trabajo no precisa de un lugar físico si no de la forma de hacer las cosas y de la calidad del servicio que se entrega.

Para fortalecer las conexiones y la comunicación se realizan reuniones frecuentes con líderes y colaboradores, town halls virtuales donde se comunican prioridades, avances y logros, se realizan kick offs, workshops, convivencias lúdicas, reuniones virtuales y webinars sobre temas del negocio y de bienestar emocional.

Innovación Tigo

Tigo siempre ha encontrado nuevas y mejores formas de hacer las cosas, y en el año 2020 no fue la excepción. Se tomaron decisiones para proteger y fortalecer a su gente, con beneficios en servicios, modalidad de teletrabajo, seguro médico, comunicación y entrenamiento sobre salud física y emocional, por mencionar algunos de los compromisos que se tomaron para sus colaboradores. Buscar oportunidades, innovar tecnológicamente y adaptarse al cambio de forma ágil han sido claves para mantener el bienestar de los colaboradores, a los usuarios conectados y a las comunidades en desarrollo liderando el mercado y buscando la sostenibilidad a largo plazo.

Datos Millicom: TIGO

Fundación: 1990

Sector: Telecomunicaciones

Colaboradores: 22.000 (Latinoamérica)

Países: Guatemala y Panamá