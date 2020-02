Los Mejores Lugares para Trabajar® en Panamá 2020

Conozca los resultados de la investigación de Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe sobre cultura y clima organizacional.

Por estrategiaynegocios.net



Este año el ránking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Panamá es liderado por Belcorp, Dell Technologies y DHL.



El ranking de Panamá estuvo compuesto por 25 compañías, todas de distintos sectores, pero convencidas de la importancia de generar los mejores ambientes laborales para alcanzar sus objetivos organizacionales.



La organización en el primerl lugar del ranking empresa pretende que su personal inspire y conecte sus aspiraciones personales y valores con los de Belcorp; que sean apasionados, auténticos, emprendedores y cercanos para que, en su día a día, no solo aprendan, sino que trasciendan.



“En Belcorp, nuestra convicción por lo que hacemos es la base, los desafíos que enriquecen el trabajo de cada colaborador están enmarcados en nuestro propósito de impulsar belleza para lograr la realización personal”, dijo Jorge Lizarazu, Director General de Belcorp Centroamérica.



En el caso de Dell la organización busca epoderar a sus colaboradores para que puedan alcanzar sus metas profesionales, mantener un balance entre vida y trabajo y conectarse con cualquier miembro del equipo”, comentó su Site Leader, Eddie Matos.



Al final es importante que nuestros líderes sean inspiradores, que tengan visión, puedan ejecutar la estrategia y al mismo tiempo apoyen a los colaboradores”, indicó Gustavo Ripoll, Vicepresidente Comercial para Centroamérica y el Caribe.



Para DHL es importante que sus colaboradores tengan un alto nivel de compromiso que les motive a que brinden la mejor calidad y así mantener siempre la lealtad de sus clientes; eso lo hace ser una compañía más productiva y rentable.



Es por eso que uno de sus pilares estratégicos se denomina Gente Motivada, el cual se enfoca en generar un gran ambiente de trabajo y en invertir integralmente en el bienestar de cada uno de sus colaboradores.



La encuesta dirigida a colaboradores que realiza el Great Place to Work® Institute es las más grande a nivel mundial, y la lleva a cabo mediante dos instrumentos muy reconocidos, el Trust Index© y Culture Audit©.



Mediante estas mediciones encuestan a más de 4 millones de colaboradores en más de 6.000 organizaciones en todo el mundo.



La herramienta Trust Index© mide la experiencia de los colaboradores, en cuanto al grado en que consideran que la organización es un excelente lugar para trabajar.



Esta medición se realiza conforme al Modelo© de Great Place to Work® que establece que un excelente lugar para trabajar el cual, es aquel donde los colaboradores confían en la gente para quien trabajo y tienen orgullo por lo que hacen.