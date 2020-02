SC JohnSon & Son Centroamérica: Líderes que consolidan el éxito

SC Johnson & Son Centroamérica busca atraer y desarrollar líderes enérgicos y comprometidos con la organización y su gente, que generen un liderazgo positivo y que logren resultados exitosos a través de la inspiración y motivación. Sus gerentes conocen el negocio y cuentan con una visión estratégica para lograr los objetivos trazados.

La organización refuerza los buenos liderazgos con formación, coaching y reconocimiento continuo. Ejemplos de esto son el entrenamiento formal de Leadership@ SCJ, Encuestas 360° y reuniones 1:1 con el manager, además promueven reuniones de alineación gerencial.

Para fomentar la comunicación la firma desarrolla el espacio denominado Junta de Ventas, que se realiza anualmente en función de los resultados y en donde parte de la agenda incluye actividades de trabajo en equipo.

SC Johnson & Son Centroamérica desarrolla programas, a través de los líderes, para hacerlos sentir valorados, reconocidos y acompañados dentro y fuera del ámbito de trabajo. Entre las iniciativas se encuentran los eventos de convivio, sesiones one on one y charlas casuales.

La firma se caracteriza por buscar la retroalimentación en su personal, lo anterior con la idea de enriquecer de forma profesional y personal a sus colaboradores.

Para lograr este objetivo promueve iniciativas que refuercen los ideales que han convertido a la organización en uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® en la región.

Año de fundación: 1969

Sector en que se desempeña: Consumo masivo

Número de colaboradores: 23

País: Costa Rica