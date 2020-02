SAP Costa Rica: Gente que trabaja en equipo

Los líderes de SAP se rigen por sus principios de liderazgo para generar confianza en sus equipos; impulsan el desempeño empresarial y de las personas para convertir a SAP en la empresa de cloud más innovadora.

Por estrategiaynegocios.net

SAP conoce la importancia de desarrollar las habilidades de liderazgo en los gerentes, por este motivo, se establecen reuniones de líderes (SLT: Senior Leadership Team) cuatro veces al año para incentivar y dar a conocer las mejores prácticas que debería realizar cada uno

Su liderazgo se basa en sus cinco valores corporativos: Keep the promise, Tell it like it is, Stay curious, Built bridges, not silos y Embrance the differences.

Además, a través de las actividades de Team Building y de conferencistas de alto nivel, capacitan y brindan información relevante con ejercicios lúdicos y prácticos.

El éxito de sus colaboradores está directamente relacionado con el crecimiento personal y profesional dentro de la organización.

SAP cuenta con políticas enfocadas en planeación de carrera, aprendizaje y desarrollo.

Promueve una cultura de reconocimiento constante, lo que les permite a los colaboradores enviar y recibir reconocimientos a través de su plataforma: Appreciate.

La compañía incentiva una cultura de aprendizaje entre pares, esto significa que sin importar el grado o nivel de responsabilidad todos están dispuestos a compartir y recibir conocimiento.

Permite que sus colaboradores se ayuden mutuamente a desarrollarse y cuenta con una cultura de transparencia y de comunicación.

SAP Costa Rica

Año de fundación: 2010

Sector en que se desempeña: Tecnología

Número de colaboradores: 51

Países: Se encuentran en más de 120