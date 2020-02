Detrás de la data de Los Mejores Lugares para Trabajar® en el Caribe 2020

El presente ranking en su edición 2020 para el Caribe trae muchas sorpresas, entre las cuales destacan 30 organizaciones que logran ser reconocidas como Excelentes Lugares para Trabajar® en la región, reflejando un crecimiento del 15% respecto al año anterior.

Por Luis Orellana

Asociado Senior en Estudios de Great Place to Work® Institute, Centroamérica y Caribe.



Este crecimiento refleja el compromiso de cada vez un mayor número de organizaciones que comparten la misión de construir un mundo mejor a través de convertirse en mejores lugares para trabajar para todos. Este año nuestra misión logra impactar a 36.132 colaboradores y sus familias, principalmente de los países de República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.



De las 30 organizaciones que logran una posición dentro del ranking, mantienen Culturas de Alta Confianza mostrando un promedio en el Trust Index© del 85%, el cual representa el nivel medio de satisfacción que crean estas organizaciones a sus colaboradores en cuanto al clima laboral. Dentro del Modelo© de Great Place to Work® esta puntuación es el resultado de las 58 afirmaciones que cada colaborador responde conforme a las 5 dimensiones universales de Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Compañerismo.



Al realizar una revisión de las 16 competencias de análisis del Modelo© de Great Place to Work®, visualizamos que entre las áreas de oportunidad en la región del Caribe se encuentra la Colaboración con un nivel promedio de 75%, la Equidad con un nivel promedio de 77% y la Ausencia de Favoritismo en 72%. En términos de colaboración se hace referencia a que los líderes fomentan y responden de manera genuina a las ideas y sugerencias de sus equipos y cómo ellos involucran a las personas en el proceso de toma de decisiones que afectan su trabajo y su ambiente laboral. La equidad evalúa la percepción de los colaboradores en cuanto valoran su salario como justo, la oportunidad de recibir reconocimientos especiales y al trato igualitario sin discriminación por la posición laboral que desempeñan.





Finalmente, la ausencia de favoritismo mide la percepción de los colaboradores en cuanto valoran el proceso de promociones de manera justa, consideran que sus líderes evitan realizar acciones que favorezcan a colaboradores de manera específica o que las personas realicen actos que dañen a otros para obtener un beneficio personal.



En los últimos 5 años, entre las competencias que han mostrado un mejor desempeño se encuentran la comunicación, el apoyo, la equidad, la cercanía y el sentido de familia, las cuales han mostrado crecimiento en más de 2%. Estas áreas nos demuestran el esfuerzo que han realizado las organizaciones en mejorar sus canales de comunicación interna, la creación del diálogo entre líderes y colaboradores en un ambiente de accesibilidad y cercanía, el apoyo profesional a través de programas de entrenamiento y acceso a los recursos necesarios para el desempeño de las labores, la celebración de momentos especiales, el interés sincero y apoyo entre compañeros y la cooperación y alineamiento como equipo hacia un objetivo común.





Las competencias que han tenido un bajo crecimiento en menos de 1% son la percepción sobre la capacidad de los líderes en conducir la organización y la colaboración que fomentan los líderes.



Por otra parte, mantener culturas laborales de Alta Confianza desencadena en múltiples beneficios entre los cuales podemos mencionar una mejor satisfacción de clientes, incremento en la habilidad de atraer y retener talentos, un sólido y sostenido rendimiento financiero, mayor compromiso de los colaboradores e incentiva una cultura de innovación en la organización.

Lea más: Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar en Centroamérica y Caribe 2019



Asimismo, crear y mantener excelentes culturas laborales está relacionado con el hecho que los colaboradores se sientan mas orgullosos de pertenecer a la organización y genera en ellos mayor compromiso y mayor lealtad. A fin de evidenciar lo anterior, se ha considerado el enfoque del indicador Net Promotor Score para colaboradores, el cual a través de la pregunta sobre si recomendaría a conocidos, familiares o amigos para trabajar en la organización; las personas contestan en una escala de 0 a 10, donde quienes responden con puntaje de 9 – 10 son personas promotoras, 7 – 8 son personas pasivas y 0 – 6 son detractores, dándonos una medida del grado de lealtad de los colaboradores al interior de la organización.





Siguiendo este análisis que evidencie la relación que existe entre la satisfacción laboral de los colaboradores y el grado en que son promotores de la misma; al comparar el porcentaje de promotores de cada organización en la región del Caribe y el porcentaje de colaboradores que contestaron de manera positiva a la pregunta Gestalt en el Trust Index© sobre tomando todo en consideración, este es un excelente lugar para trabajar, se obtiene a través del coeficiente de correlación de Pearson un resultado de r = 0.86 demostrando una fuerte asociación lineal positiva entre ambas variables. Partiendo de este resultado procedemos a realizar un modelo de regresión lineal entre la variable dependiente del porcentaje de colaboradores promotores y variable independiente el nivel de satisfacción dado por la pregunta Gestalt, además de realizar una ponderación del modelo por la cantidad de colaboradores de cada organización en la región. Los resultados obtenidos en este modelo son satisfactorios, con la debida especificidad en los residuales, el cual explica en un 81% la variabilidad de los datos e indicándonos que la satisfacción laboral impacta de manera positiva el porcentaje de colaboradores que promueven su organización como un Excelente Lugar para Trabajar® en la región caribeña. Más colaboradores felices, más promotores de la organización.





Finalmente, contar con colaboradores promotores de la organización aumenta el nivel de compromiso hacia los objetivos y metas de su trabajo desencadenando un mejor desempeño laboral y satisfacción del cliente externo e interno. Los datos nos demuestran que a medida que aumenta el porcentaje de promotores en la organización se obtienen más colaboradores comprometidos con la misma.



En Great Place to Work® Institute Centroamérica y Caribe nos apasiona apoyar las organizaciones a que incrementen sus niveles de confianza y logren mejores resultados. Constantemente investigamos nuevas y mejores prácticas de capital humano a nivel mundial, identificando tendencias e ideando soluciones innovadoras para que juntos trabajemos día a día en construir una mejor sociedad ayudando a las organizaciones a transformar sus lugares de trabajo PARA TODOS.