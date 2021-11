Belcorp, mejor multinacional para Trabajar® para Mujeres 2021 en Centroamérica y Caribe

Great Place to Work® realizó el diagnóstico de clima y cultura para el ranking 2021, donde participaron 145 organizaciones representando a más de 89.000 colaboradores encuestados.

Por Gabriela Monterrosa, gerente de investigación, y Luis Orellana, gerente de estudios, en Great Place to Work® Centroamérica y Caribe



El año 2020 ha sido un reto personal, profesional y empresarial para todos. Es por esto que Great Place to Work® Centroamérica y Caribe destaca los aspectos primordiales que hacen que estas organizaciones sean Los Mejores Lugares para Trabajar® Para Todos™"



Esta fue la base de un segundo estudio que va enfocado a destacar las oportunidades que las organizaciones han ido abriendo para el desarrollo de la mujer en la sociedad: el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres 2021.



Great Place to Work® Centroamérica y Caribe quiere destacar cada aspecto que hace que nuestras organizaciones sean Los Mejores Lugares para Trabajar® para TodosTM. Las organizaciones participantes en este Ranking son todas las que están certificadas como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe.

Además de ello, el 30% o más de su población de colaboradores pertenece al género femenino y cuentan con prácticas que están totalmente comprometidas con el desarrollo de la mujer. Presentamos el ranking de los 40 Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe para Mujeres 2021, de las cuales, 25 son multinacionales y 15 son de capital local.

El listado toma en cuenta la opinión de 44.742 colaboradores, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres.



Desde que una mujer inicia su carrera dentro de una organización, puede percibir la cultura inclusiva de su lugar de trabajo. Los Mejores Lugares para Trabajar® de por si son lugares con culturas y climas totalmente llenos de confianza, orgullo, imparcialidad, compañerismo e inclusivos, en esta vez destacaremos algunas prácticas que han resultado ser inspiradoras, retadoras y sobre todo promovedoras del género femenino en el ambiente laboral.