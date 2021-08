Seguros Universales, S.A., Mejor Lugar para Trabajar 2021 en categoría PYMES

En la categoría Pequeñas & Medianas Empresas, los primeros lugares son para: Seguros Universales (Guatemala), Visagio Consultoria Assesoria e Desenvolvimiento (Brasil) y Terbol (Bolivia)

Para identificar los Best Workplaces in Latin America™, Great Place to Work encuesta al personal sobre los factores más importantes que generan excelentes lugares de trabajo y analiza programas laborales empresariales que afectan a más de dos millones de empleados de Latinoamérica.

Para que se las considere, las empresas primero deben haber figurado en 2020 o principios de 2021 en una o más de nuestras listas nacionales de Best Workplaces™ de Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica y el Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana o Uruguay, lo cual las identifica como sobresalientes en su región.



Se clasifica a las empresas en tres tamaños: pequeñas y medianas (de 10 a 499 empleados); grandes (más de 500) y multinacionales. A las organizaciones multinacionales también se las evalúa por sus esfuerzos para generar excelentes lugares de trabajo en varios países de la región. Deben figurar al menos en tres listas nacionales de Latinoamérica y tener al menos 1000 empleados en todo el mundo, de los cuales cuando menos el 40 % (o 5000) trabajen en países que no sean el de su sede central.



Para compilar la lista, Great Place To Work preguntó a los colaboradores cuáles eran los factores más importantes para generar excelentes lugares de trabajo para todos y analizamos programas laborales empresariales que afectan a más de dos millones de colaboradores de más de 1000 empresas ubicadas en 20 países de Latinoamérica (México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).



En promedio, las empresas clasificadas como Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina obtuvieron una impresionante puntuación 6 % superior a la de las empresas no ganadoras.

De Centroamérica, las empresas que destacan en esta lista son: SEGUROS UNIVERSALES, SACOS DEL ATLÁNTICO, así como AÑEJOS DE ALTURA, todos de Guatemala.