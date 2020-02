Los Mejores Lugares para Trabajar® Multinacionales en Centroamérica y Caribe 2020

Los resultados son parte de la investigación de Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe que realizó sobre cultura y clima organizacional.

Por estrategiaynegocios.net



Este año el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® Multinacionales en Centroamérica y Caribe es liderado por Dell Technologies (Costa Rica y Panamá), Belcorp Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá) y SC Johnson de Centroamérica.

De acuerdo con Lesslie de Davidovich, Gerente General Regional de Great Place to Work® Institute Centroamérica & Caribe el factor esencial que demostraron las compañías que ingresaron al ranking fue la innovación.

“Tenemos empresas que generan espacios para la aportación de ideas y sugerencias, donde los colaboradores pueden contribuir al mejoramiento de procesos o simplemente hacer de manera diferente las cosas. Eso sí, se trata de espacios alineados a prácticas que reconocen y destacan estos aportes, impulsados por un alto liderazgo”, aseguró.

En el caso de Dell Technologies han impulsado una filosofía de capital humano que estimula a que sus líderes inspiren a los colaboradores, para lo cual les brindan las herramientas necesarias a fin de que implementen día a día en su contacto con sus reportes directos.

En Belcorp, la organización busca que el liderazgo inspire y conecte con sus equipos y sus aspiraciones personales y valores con los de Belcorp; que sean apasionados, auténticos, emprendedores y cercanos para que, en su día a día, no solo aprendan, sino que trasciendan.

“En Belcorp, nuestra convicción por lo que hacemos es la base, los desafíos que enriquecen el trabajo de cada colaborador están enmarcados en nuestro propósito de impulsar belleza para lograr la realización personal”, dijo Jorge Lizarazu, Director General de Belcorp Centroamérica.

Por su parte, SC Johnson & Son Centroamérica desarrolla programas, a través de los líderes, para hacerlos sentir valorados, reconocidos y acompañados dentro y fuera del ámbito de trabajo. Entre las iniciativas se encuentran los eventos de convivio, sesiones one on one y charlas casuales.



La firma se caracteriza por buscar la retroalimentación en su personal, lo anterior con la idea de enriquecer de forma profesional y personal a sus colaboradores.



Para lograr este objetivo promueve iniciativas que refuercen los ideales que han convertido a la organización en uno de Los Mejores Lugares para Trabajar® en la región.