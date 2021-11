3M: Una filosofía basada en la equidad

La empresa desarrolla iniciativas para despertar en mujeres, jóvenes y niñas el interés de incorporarse en áreas de ciencia y tecnología.

Por E&N para 3M

En 3M todos cuentan con la oportunidad de desarrollarse y crecer a nivel interno, sin tener preferencias para un sexo o el otro, inclusive forman a sus líderes encargados de contrataciones para eliminar cualquier sesgo que pueda incidir en la selección del personal.

Actualmente el 50,57% de sus colaboradores son mujeres, el 56% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres y los cuatro grupos de negocios son liderados por mujeres en la región. 3m forma parte del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres de Great Place To Work® Institute.

Según Enrique Aguirre, Managing Director Central America & Caribbean Region, llevan el enfoque de la inclusión en todos sus niveles, por ello han establecido un comité de diversidad e inclusión que se basa en 4 pilares: Social Inclusion, Woman Leadership Forum, Disability Network y Pride, los cuales son responsables de capacitar y mantener informados a todos los empleados de la organización sobre la diversidad. Precisamente, para atender las temáticas de género se ha desarrollado el Woman Leadership Forum, mediante el cual establecen estrategias -con la participación de hombres y mujeres- en busca de un ambiente seguro de trabajo, equilibrio, inclusión e igualdad dentro de la organización.

“Como parte de los programas y acciones que hemos desarrollado para nuestras comunidades, está el proyecto 25 mujeres en la ciencia, una iniciativa latinoamericana que convoca a mujeres que se desarrollan en el campo de la ciencia y buscar inspirar a otras, y en especial a las nuevas generaciones de niñas a estudiar y a desempeñarse en áreas relacionadas”, señaló Aguirre.

También tiene como finalidad que las niñas y jóvenes reconozcan a las científicas mujeres que están generando un impacto en sus comunidades a través de su investigación, de hecho, 3M anunció la convocatoria para la segunda edición de 25 mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022.

Otro de los proyectos que impulsa la organización es niñas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics), con el cual pretende apoyar el desarrollo educativo y empoderamiento de niñas, que junto a voluntarios realizan sesiones virtuales enfocadas en química, biología, física y robótica para generar en ellas la curiosidad y oportunidad de amar las ciencias. En la actualidad, de la mano con United Way, han impactado 80 niñas beneficiadas de Guatemala, Honduras y Panamá.

“En cuanto a nuestros programas de formación, en 3M tenemos la filosofía de desarrollo, donde cada empleado es responsable de su propio crecimiento, sin distinción de género. Es parte de nuestras habilidades corporativas y ofrecemos acompañar y apoyar su proceso a través de diversas herramientas”.

Frente a la nueva realidad, la corporación creó la iniciativa Work Life Balance –ON 2.0, con el objetivo de fomentar espacios libres, tiempo en familia y un correcto balance de vida y trabajo, mediante jornadas de salud mental, promoviendo reuniones efectivas, respeto del tiempo de las demás personas e incentivar un ambiente psicológicamente seguro. Como parte de sus políticas para garantizar la equidad de género 3M cuenta con el programa de Speak Up, que permite a los colaboradores denunciar cualquier tipo de inconformidad por discriminación. Un ejemplo de cómo benefician las políticas de 3M es Ayxa Hernández, quien tiene 18 años de estar en la compañía.”

“Inicié en 3M Venezuela con el rol de generalista de recursos Humanos, allí tuve varios temas personales siendo una mujer divorciada y madre soltera, el soporte que recibí de la compañía para tener un buen balance en mi vida personal y laboral fue esencial, nunca sentí presión para cumplir con horarios, más bien tuve apoyo y flexibilidad; me siento muy agradecida y comprometida con 3M; hoy después de 18 años he logrado mucho a nivel personal formar mi hogar nuevamente y continuar creciendo profesionalmente”.

Testimonios

María Stella Román de Aragón

“Uno de los puntos más importantes a recalcar para definir mi éxito en 3M ha sido la flexibilidad, porque se adapta a todas las necesidades que podemos tener como personas, como mujeres y como madres. Además, el ser apasionado con lo que uno hace, más que por una remuneración. Esta combinación es la que he aplicado en este viaje en 3M”.

María Eugenia Paniagua

“Mi carrera en 3M ha sido una de continuos retos, me considero una persona muy abierta al cambio y positiva, yo entiendo que de todo se puede sacar algo positivo y todo esto me ha dado la oportunidad de tener diferentes experiencias, conocer personas diferentes, áreas, mercados y todo tan diverso. Esto es algo por lo que me gusta tanto 3M y sus valores”.

Gabriela Gabrielli

“Lo que yo he vivido en 3M desde el primer día es que el progreso depende de tu trabajo y tu desempeño, nunca he tenido una experiencia en 3m C&C en donde haya sentido que ser mujer haya sido un hándicap, sino más bien un tema de desarrollo y conocimientos”.