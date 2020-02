DHL Dominicana: El regalo de formar parte de la Máquina Amarilla

Toda la organización DHL Dominicana está orientada al seguimiento de una estrategia global, la cual indica que quiere ser el empleador, proveedor e inversión de preferencia.

Por estrategiaynegocios.net



Tiene un círculo virtuoso, el que describe que, si sus colaboradores están motivados, brindan una gran calidad de servicio, lo cual genera clientes leales y finalmente producirá una red rentable. “Parece sencillo y simple, pero es la base de lo que somos como organización. Nuestra estrategia principal es mantener lo más importante que son nuestros clientes, siendo lo más importante y nuestro principal plan estratégico hacer que las cosas sucedan”, afirmó el supervisor de Operaciones Santo Domingo, Edward Baez.



El perfil del líder que esta organización atrae y desarrolla es empático, proactivo, receptivo, humilde y que busca resultados basados en el respeto.



Una de las características del liderazgo desde arriba hacia abajo es la sencillez y el trato humano, mostrando siempre apertura a cualquiera de los colaboradores, no importando de qué área sea y dónde se encuentre.



En DHL Dominicana se incentivan los buenos liderazgos mediante reconocimientos, con más oportunidades de seguir creciendo, con el programa de CIM Supervisory, que es una academia de supervisión que los acompaña durante aproximadamente un año y medio, proporcionándoles diferentes herramientas y conocimiento a fin de que sigan capacitándose.



Adicionalmente, se les brinda una adecuada remuneración económica e incentivos por el alcance de sus metas, entre las que se encuentra el cumplimiento de los objetivos por área y los resultados de la encuesta de opinión de los empleados. A fin de fomentar la comunicación horizontal, el trabajo en equipo y fortalecer la figura del líder se han creado una serie de espacios: como los diálogos de desempeño, lo cual se refiere a tiempos breves que tiene el líder del departamento al inicio de cada turno para revisar el desempeño y comunicar informaciones relevantes a sus equipos.





Además, cuentan con las reuniones one by one, los focus group, feedback frecuentes, reuniones mensuales y las evaluaciones de desempeño. “Todas estas son instancias donde se tiene un contacto directo con los colaboradores y donde existe la oportunidad de transmitir las comunicaciones, así como poder escucharlos”, comentó Baez.

“Se ha trabajado en estandarizar y asegurar que nuestros colaboradores disfruten del reconocimiento y de beneficios, a fin de asegurar su compromiso con la organización y motivar su sentimiento de orgullo por la marca. Con tal finalidad, se coordinan cada año actividades de integración, celebraciones de fiestas patrias, los cumpleaños, día de la familia, día de la Madre, del Padre y fiestas de Navidad. Con estas iniciativas logran que la familia del colaborador se integre y se sienta parte de esa gran Máquina Amarilla.

DHL Dominicana

Año de fundación: 1988

Sector en que se desempeña: Logística - Transporte internacional

Número de colaboradores: 117

Países: República Dominicana

Aporte del Modelo© de Great Place to Work®

Es otra oportunidad más que se les da a nuestros colaboradores de poder expresarse y para los líderes, conocer cuáles son oportunidades de mejora en cada una de las áreas, a fin de trabajarlas. Esto está ligado a la cultura de nuestra organización que es escuchar a los colaboradores, reconociendo que su opinión es valiosa, cuenta y tomar acción con base en sus opiniones.

Los líderes en DHL Dominicana están enfocados, hay un seguimiento riguroso a los planes y estrategias de la organización, ya que la meta es estar siempre pendientes para cumplir con las promesas hechas a nuestros clientes y colaboradores, este modelo le ayuda a los líderes a fijar su esfuerzo en esas oportunidades que se le brindan.