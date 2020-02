DIRECTV Caribe LTD.: Siempre la milla extra

En DIRECTV Caribe el liderazgo se desarrolla y se vive desde la teoría, la práctica y, lo más importante, desde el ejemplo. Como organización cuentan con una estrategia regional que marca los objetivos a alcanzar y traducen a la operación local.

Por estrategiaynegocios.net



“El rol de los líderes es vital para lograrlo, por lo cual promovemos una comunicación constante y en doble vía con los equipos para llevar la estrategia a ellos; lo anterior basado siempre en una premisa innegociable: hacer lo correcto en cada cosa que hacemos”, afirmó el Gerente General, Héctor Rivero.



A fin de asegurar que todo sea una realidad en el día a día, implementaron la filosofía 1 Milla Extra, mediante la cual invitan a sus equipos a dar lo mejor mientras inspiran a los demás a llegar al siguiente nivel de excelencia y resultados creados en conjunto.

Una de las principales fuentes de inspiración para todo lo que hacen es el Modelo del Líder Extraordinario (ELM), que define las características de liderazgo que necesitan desplegar para alcanzar sus objetivos y lograr un rendimiento excepcional.



Este modelo incorpora la forma en que un líder opera con integridad y confianza, innova, desarrolla continuamente a sus equipos e impulsa impactos en los resultados del negocio. Se trata de un líder extraordinario, porque construye y aprovecha sus propias fortalezas.



“A lo largo de mi trayectoria laboral, he tratado de implementar y mantener viva la filosofía de 1 milla extra, con la cual insto a que todos los empleados sean la mejor versión de sí mismos, profesionalmente y en su día a día, rescatando la esencia y dejando en ellos la semilla del liderazgo y el empoderamiento”, agregó Rivero.



En DIRECTV Caribe LTD. cuentan con múltiples instancias para asegurar la comunicación

horizontal, permanente y en doble vía, como sus Reuniones de Liderazgo; los One to One, en el que el líder y su reporte se reúnen en un escenario formal de seguimiento y apertura como antesala de las Semanas de Conversación, en las que se revisa el desempeño y se ofrece feedback”.





“Así mismo desarrollamos los Town Halls, donde los líderes le presentan a todos los empleados los resultados del trimestre y los objetivos del siguiente. De esta manera, cada empleado conoce el impacto de su trabajo en los resultados corporativos y promueve el sentido de pertenencia”, explicó Rivero.

Los líderes de hoy son mentores de los líderes de mañana. Esto lo aseguran mediante programas regionales que les permiten contar con una base unificada en todos los países en los que operan, respetando la idiosincrasia local. Esos programas son My Performance Plan, Mentoring, Club Estrellas y otros programas de reconocimiento, así como también la encuesta de Great Place to Work®, con la que miden su clima y emprenden acciones de mejora continua.

“La información que Great Place to Work® nos comparte en la medición es uno de los

insumos más importantes con los que cada líder construye sus planes de acción, de manera conjunta con su equipo. Así, se fortalecen las líneas de comunicación asertiva y se definen acciones para generar cambios y mejoras en la experiencia de cada colaborador”, añadió Héctor Rivero.

DirecTV Caribe LTD.

Año de fundación: 1996 en Trinidad y Tobago. 2007 en Curacao. 2012 en Barbados

Sector en que se desempeña: Tecnología y Entretenimiento

Número de colaboradores: 96

Países: Trinidad y Tobago, Curacao y Barbados

Aporte del Modelo© de Great place to Work®

“El Modelo nos ha permitido diagnosticar nuestras fortalezas, oportunidades y focalizar esfuerzos para gestionar nuestra cultura y clima. También la plataforma Emprising permite, a través del análisis de datos, identificar fortalezas y oportunidades para elaborar planes de acción tangibles y que repercutan en una mejora significativa en el clima, el desarrollo y la satisfacción integral de nuestros empleados”, dijo Héctor Rivero.

La información que genera la medición es uno de los insumos más importantes con los que cada líder construye sus planes de acción de manera conjunta con su equipo. Con ello, se fortalecen las líneas de comunicación asertiva y se definen acciones para generar cambios y mejoras en la experiencia de cada empleado.