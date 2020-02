Baxter Healthcare República Dominicana: Modelos para seguir

El mayor atributo que tienen los líderes en Baxter Healthcare es el valor que puedanotorgarle a su gente, contribuyendo a su desarrollo profesional y humano.

El coraje del líder para poder tener conversaciones de alto impacto contribuye a que los nuevos talentos puedan manejar exitosamente la organización.

Otro de los atributos con el que deben contar los líderes es la efectividad del Liderazgo Situacional, durante cualquier proceso de cambio o transformación organizacional. “El esquema de comunicación constante, transparente y certero genera la confianza y el vínculo necesario para que el colaborador pueda aportar el mayor porcentaje de su capacidad y de su compromiso con la misión de la compañía Salvar y mantener vidas”, destacó su vocero, Roberto Terán.

En Baxter Healthcare un colaborador puede demostrar -acorde con su interés de carrera y formación profesional- su potencial y su rendimiento para ubicarse en una categoría de talento que le permita obtener planes de carrera acelerados, de beneficios diferenciados, exposición a altas esferas organizacionales y corporativas, entre otros.

Como parte del desarrollo y plan de carrera han logrado que cada colaborador sea responsable de establecer sus propias necesidades y expectativas de crecimiento, lo que permite a los líderes apoyar, orientar y guiar en un ambiente donde las personas puedan disfrutar y ser más exitosas al conseguir sus logros.

“Contamos con programas opcionales y voluntarios, como Champions del Mejor Lugar para Trabajar que le permite al colaborador desarrollar su liderazgo innato y destacarse. Otro ejemplo es Team Building, donde los Champions también juegan un papel importante en la planificación, ejecución y logística de la actividad que nos permite seguir fomentando y acelerando el desarrollo de líderes emergentes”.

Una comunicación horizontal, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del líder se fomentan mediante el intercambio interno como una prioridad, rompiendo el esquema tradicional, y siendo una organización inclusiva y de puertas abiertas. Mantienen foros de comunicación y espacios de interacción.

Han estandarizado el formato de los mensajes que se comparten, llegando de forma oportuna, precisa, clara y objetiva a todos los miembros de la organización. Entre estos espacios de interacción se destacan el Despliegue Anual de Objetivos, Reuniones de Rendimiento de Planta cada Trimestre, Reuniones Skip Level con almuerzos y cenas, Semana de la Calidad, celebración de cumpleaños, Be Well @Baxter y Coffee Chats, entre otros.

“Para las nuevas generaciones, este tipo de programas agregan mucho valor para obtener los resultados esperados”, afirmó Terán. Además de las ‘puertas abiertas’, la organización ofrece a los líderes una línea de ayuda externa, programa de actividades internas y externas y el programa de comunicaciones constantes, los cuales hacen que los colaboradores puedan sentirse valorados, reconocidos y acompañados por sus líderes. Están en constante búsqueda de mejoramiento de los productos y procesos, para que más pacientes puedan tener la posibilidad de adquirirlos con un estándar de calidad superior y a un menor costo.

Baxter Healthcare, RepúblicA Dominicana

Año de fundación: 2012

Sector en que se desempeña: Zona Franca – Dispositivos Médicos

Número de colaboradores: 528

Países: República Dominicana

Aporte del Modelo© de Great Place to Work®

El Modelo© de Great Place to Work® es muy similar al modelo organizacional de Best Place to work que ya utilizan. Sin embargo, durante su primer año, tener el comparativo con el mercado les contribuirá ver posibles opciones competitivas que les permitan seguir fomentando el mejor lugar para trabajar.

“Como parte de los pilares de la cultura, seguir midiendo nuestro ambiente para seguir mejorando es muy importante, ya que lo que no se mide no se mejora. Estos resultados nos ayudarán a buscar opciones de mejoras, a la calibración contra el mercado local de nuestro plan interno de trabajo y metodologías para afianzar el mejor lugar para trabajar”, dijo Roberto Terán.