Scotiabank Trinidad & Tobago: Colaboradores curiosos y conscientes

La búsqueda para desarrollar su talento, el compromiso por apoyar la diversidad y la inclusión, así como por lograr el equilibrio en el liderazgo de sus ejecutivos son las claves que explican el éxito de Scotiabank Trinidad y Tobago.

“El liderazgo efectivo del CEO de Scotiabank Trinidad y Tobago ayuda a la estrategia de crecimiento con el empoderamiento de colaboradores en todo nivel”, dijo Stephan

Lalonde, Director de Recursos Humanos de Scotiabank Trinidad y Tobago.



Este año el CEO de la firma apoyó la formación del comité IDEA: inclusión, diversidad, equidad y conciencia (por sus siglas en inglés). Este grupo refuerza el compromiso de toda la operación para apoyar colaboradores mayores, miembros LGBT, millennials y mujeres.

Para Scotiabank, fomentar la curiosidad e innovación es otra forma de competencia entre todos los colaboradores, que se mide de forma anual y a través de desafíos que retan el

status quo de los integrantes del equipo.



“Cada colaborador es considerado un líder. En Scotiabank tenemos cinco competencias claves para nuestro perfil de liderazgo, que son prioritarias para la estrategia del banco, dirigidas a enfoque en el cliente, resultados enfocados, autoconciencia y desarrollo personal, desarrollo y estimulación de talento, ser curioso”, afirmó Lalonde.

Adicionalmente creen que para construir una cultura de alto desarrollo deben tener un balance de habilidades blandas y habilidades duras. Las cinco competencias claves en sus colaboradores se asignan a cada gerente de área al inicio del año fiscal, son analizadas anualmente por los empleados y sus gerentes o supervisores al final de cada año.

“Al definir los comportamientos que esperamos de nuestros Scotiabanqueros garantizamos responsabilidad en nuestras acciones y en los resultados”.

Ser el mejor banco de las relaciones ocurre de cara a los clientes y también en procesos que ellos no ven. “Esto significa que todo lo que hacemos en recursos humanos, cumplimiento, sucursales y todas las áreas están consistentemente enfocadas en dar la mejor experiencia”, añadió.





Es por esto que las tres grandes aspiraciones de Scotiabank son: cumplir en el

mejor tiempo récord con los clientes, construir el mejor banco de relaciones y ser el mejor empleador.



En el banco de Trinidad y Tobago existe el rol de gerente de comunicaciones internas.

La creación de este puesto permitió el progreso de la comunicación y tener información necesaria por sus colaboradores de una forma centralizada. También fue posible asegurar un mensaje consistente a través de todas las comunicaciones, para que el equipo esté en línea con ciertas actividades de la estrategia.

Por otra parte, reconocer el arduo trabajo de los equipos es parte del ADN de Scotiabank.

A través de la plataforma Applause, cuando un miembro recibe reconocimiento es visible para todos en la plataforma.

Cada cuatro meses, Scotiabank reconoce a sus top colaboradores, a sus equipos líderes en la plataforma Workplace y cada año tiene su Encuentro Anual de Colaboradores, donde el personal estrella es reconocido en todo el conjunto de empleados.

Scotiabank Trinidad & Tobago

Año de fundación: 1954

Sector en que se desempeña: Servicios financieros

Número de colaboradores: 1.500

País: Trinidad y Tobago

Aporte del Modelo© de Great place to Work®

El modelo GPTW ha sido utilizado para lograr ventaja versus firmas pares. “Buscamos ser los mejores empleadores de la industria y de otras industrias. Usamos el modelo GPTW para reconocer dónde hay oportunidades para hacer mejoras y aplicar las mejores prácticas”. La encuesta ScotiaPulse compara datos y toma planes de acción para continuar mejorando para los colaboradores de Scotiabank.

“Buscamos retener a nuestra gente a través de esta encuesta que busca mostrarles que ellos trabajan para una organización líder en el mundo”, dijo Stephen Bagnarol, gerente.