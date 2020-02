Grupo Universal: Corazón, hábito y armonía para triunfar

La corporación ha creado espacios para fomentar La comunicación horizontaL y el trabajo en equipo.

Por estrategiaynegocios.net



En Grupo Universal procuran y fomentan el liderazgo innovador, con sentido de familia, empático, de desarrollo como individuos y profesional, con sentido ético y de compromiso.



Estos valores son vitales para la organización y es lo que les permite ser líderes y referentes, tanto a nivel local como regional. Los buenos liderazgos se incentivan en la organización mediante la accesibilidad entre los supervisores y colaboradores a fin de interactuar, ser escuchados y escuchar, para generar un clima de confianza auténtico.

De hecho, el CEO del Grupo Universal, Ernesto M. Izquierdo, con casi 40 años al frente, es considerado un auténtico líder que inspira y genera confianza, un valor muy importante y la base que apoya no solo la estrategia de crecimiento, también la sostenibilidad en el tiempo de la organización.



“Refleja el verdadero modelo de liderazgo que se guía por los principios de las 3H: Corazón, Hábito, Armonía, esto ha permitido que el Grupo Universal esté constantemente adecuándose a los nuevos tiempos e innovando para generar valor compartido”, comentó el vicepresidente ejecutivo senior de Administración, Riesgo y Legal, Rafael Izquierdo.

En la compañía los objetivos del negocio son compartidos por todos y cada uno de los colaboradores, quienes se hacen responsables de gestionar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas. Izquierdo ha promovido un entorno laboral que se apoya en las nuevas tecnologías para hacer a la empresa más digital y eficiente.





“Para hacer sentir a nuestros colaboradores como valorados, reconocidos y acompañados, realizamos varias acciones, como empoderarlos e involucrarlos en proyectos clave e importantes y a través de programas de capacitación diferenciados que les permiten desarrollarse personal y profesionalmente”, precisó. Llevan a cabo actividades extracurriculares como equipos deportivos y culturales y el voluntariado Universal, que permite a los colaboradores asumir funciones de liderazgo fuera del esquema estructural.



“En el programa de voluntariado corporativo los colaboradores se involucran sirviendo a la sociedad con su tiempo y talento. Este es uno de los programas con mayor aceptación, pues perciben que sus talentos y tiempos son altamente valorados, a la vez que se sienten muy bien en contribuir a mejorar nuestra sociedad”, indicó.



Además, han creado espacios para fomentar la comunicación horizontal y el trabajo en equipo, que fortalecen no solo la figura de los líderes sino de todos los colaboradores, por ejemplo, las reuniones de los líderes con sus equipos de trabajo; los medios y canales de comunicación interna que permiten reforzar los puntos abordados por cada líder de manera particular y la intranet Mi Universal Plus, que cuenta con varias herramientas de comunicación colaborativa como Yammer (red social interna), Blogs, Grupos Virtuales de Trabajo, TEAMS, entre otras, que contribuyen a sumar visiones y aportan riqueza mediante la diversidad de opinión.



La comunicación también fluye a través de los medios y canales de comunicación interna que permiten reforzar los puntos abordados por cada líder de manera particular, entre ellos, las cuentas de correos electrónicos: Gestión Humana Informa (información relacionada al personal y sus beneficios), Universal Informa (temas de carácter institucional como premios, certificaciones, inauguraciones, noticias, acuerdos, etc), Tecnología Informa (avisos y notificaciones de carácter tecnológico que pueden impactar las operaciones del personal de cara a sus procesos con los distintos grupos de interés de la empresa).



Los programas de capacitación se manejan especialmente por la Academia Universal También tienen claro que generar espacios de igualdad es esencial, por ello promueven un clima de trabajo en el que todos pueden participar de acuerdo con las capacidades para realizar las funciones requeridas, sin ningún tipo de discriminación.

Los espacios de trabajo son colaborativos, lo cual permite crear la sinergia entre los equipos de trabajo, eliminando las barreras estructurales y creado un esquema de comunicación abierta.

Aporte del Modelo© de Great Place to Work®

El Modelo© es una herramienta clave para gestionar el clima laboral, entender los pensamientos, necesidades y expectativas de los colaboradores. Esta medición forma parte primordial de los objetivos corporativos que validan en todos los niveles de la organización y ha servido para tomar decisiones tras medir su impacto. “Como resultado, se evidencia mejor satisfacción, orgullo y sentido de pertenencia de todos al formar parte de una organización que es considerada Great Place to Work®, aseguró Rafael Izquierdo.

Para trabajar los resultados a corto, mediano y largo plazo, el principal factor a considerar es que todos sean responsables del microclima de la organización y, por lo tanto, se comparten como tal los resultados.

Grupo Universal

Año de fundación: 1964

Sector: Servicios financieros

Colaboradores: 1.174

País: República Dominicana