Colgate – Palmolive (Dominican Republic) Inc: La sabiduría que da la experiencia

En Colgate Palmolive el liderazgo está en manos de todos, por ello trabajan constantemente para que cada uno de sus colaboradores tenga el conocimiento y acceso a toda la información que les permita entender hacia dónde se dirigen los mercados, así como el norte al que se redirecciona el negocio.

Su slogan durante el año 2019 fue “The power of a team, the feeling of family” (El poder de un equipo, el sentimiento de familia), el cual enfatiza en que cada colaborador de la empresa, con sus fortalezas y talentos, aporta a los resultados, en un ambiente de trabajo familiar, seguro, armonioso, inclusivo y de respeto.



“Las características de un Líder de Colgate Palmolive son empatía, alta escucha, dedicado y comprometido con el desarrollo de su equipo y el suyo propio, maneja una comunicación abierta, es inspirador, actúa con valentía y confianza ante retos y oportunidades, promoviendo a través de su ejemplo el comportamiento ético e íntegro”, detalló Bernal Saborío, Vicepresidente General.



Esto se evidenció en la pregunta relativa a la “habilidad gerencial para expresar una visión clara de hacia dónde van como empresa” en la encuesta realizada por el Great Place to Work® Institute, en la cual obtuvieron una calificación de 98% por parte de sus colaboradores, algo que fortalece el futuro del negocio y de los líderes.



Esta organización ha implementado una serie de programas para desarrollar y potenciar las habilidades de todo el personal, entre estos se encuentran: Colgate’s Women Network, mediante el cual se promueve el desarrollo de la mujer tanto en el ámbito personal como profesional para ser entes de cambios e inspirar a otras mujeres en la sociedad. También está el Programa Vive Mejor, que brinda equilibrio físico y emocional a través de diferentes iniciativas todo el año, proveyendo a los colaboradores las herramientas para fomentar un estilo de vida saludable.



“Tú Haces la Diferencia es un programa que inspira a los colaboradores a nominar proyectos innovadores o de mejoras para elevar el reconocimiento de sus marcas por parte de los consumidores, la eficiencia de sus procesos y el desarrollo de nuestra gente En la iniciativa Reconocimientos años de servicios destacamos y premiamos la trayectoria por cada cinco años de servicio”, explicó Ingrid García, Directora Regional de Gestión Humana.



“En Colgate estamos en constante desarrollo de nuestros talentos con el objetivo de que desarrollen competencias como trabajo en equipo, pensamiento estratégico, orientación a resultados, ejecución efectiva, capacidad de construir relaciones sólidas con su equipo, ejercer influencia e impulsar la negociación, análisis y toma de decisiones, alto nivel

de planificación y establecimiento de prioridades”, agregó.





“En nuestra empresa creemos en la diversidad del pensamiento y estilos de liderazgo para la obtención de resultados diferenciadores y sostenibles. Nuestros líderes viven nuestros valores creyendo que cada uno puede mostrar liderazgo todos los días, y apoyan a los demás a crecer, desarrollarse y aprender”, añadió Saborío.



Al ser la cabeza de la compañía, Saborío promueve el desarrollo de la innovación y experimentación, empoderando a cada miembro en un ambiente seguro, de allí que refuerzan la idea de que equivocarse es una oportunidad de crecimiento para todos, una filosofía que va acompañada de mucha asesoría y retroalimentación, como método de alineación, planificación y mejora.



Colgate ha impulsado un programa de Desarrollo y Evaluación del Desempeño, mediante el cual se establecen reuniones continuas para llevar a cabo esta retroalimentación, no sólo en función de los resultados, sino de las habilidades de liderazgo de cada uno.



Asimismo, tienen el Plan de Desarrollo Individual -IDP-, que es revisado con frecuencia y actualizado anualmente para tener claras las aspiraciones de carrera y experiencia que desean tener sus colaboradores, analizar sus fortalezas predominantes y las áreas de oportunidad creando un plan para desarrollarlas.



Otro de sus programas destacados es el de Mentoría, a través del cual se les asigna un mentor a los colaboradores, por un período de un año, para compartir experiencias y crear planes de acción. Es un proyecto de participación voluntaria y cuenta actualmente, con un 50% de la población laboral. Su compromiso trasciende hacia la sociedad, con la responsabilidad social que tiene Colgate de ayudar las comunidades donde trabaja, promoviendo salud bucal a través de su programa “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes” y apoyando iniciativas para eficientizar el uso de los recursos naturales, como son el ahorro del agua, programas de reúso y reciclaje, entre otros.



Colgate Palmolive, colabora con Fundaciones como Operación Sonrisa, Quiéreme como soy, Un techo para mi país y Fundación Vida Azul, “todo esto con el apoyo de los colaboradores que se ofrecen como voluntarios cada año para aportar nuestro granito de arena a la sociedad”. Colgate Palmolive celebra 90 años de presencia en el mercado dominicano durante el año 2020.

Aporte del Modelo© de Great place to Work®

Es la primera vez que esta organización participa de la encuesta y demostró que sus logros están vinculados directamente con la responsabilidad de todos de actuar en consonancia con sus valores como guía en cada uno de los estilos de liderazgo. Los líderes de Colgate Palmolive Dominicana han construido una cultura fuerte, basada en integridad, comportamiento ético y el compromiso de hacer las cosas correctamente, desarrollando el sentido de pertenencia hacia el equipo.

“Nuestro éxito como empresa está fundamentado en nuestra gente. Para Colgate Palmolive, nuestros colaboradores son la parte más importante, y es responsabilidad de cada uno de nosotros asegurarnos de dar lo mejor”, dijo su VP Bernal Saborío

Colgate – Palmolive (Dominican Republic) Inc.

Año de fundación: 1930 en República Dominicana

Sector: Consumo masivo

Colaboradores: 120

País: República Dominicana