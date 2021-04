Un 2020 lleno de retos que nos dejan lecciones

Organizaciones constantemente buscaban ser parte de Los Mejores Lugares para Trabajar® … este año nos demostraron que la confianza es la característica que las distingue.

Por: Lesslie de Davidovich – CEO Great Place to Work® Centroamérica y Caribe.

El año 2020 nos enseñó muchísimo y marcó una nueva ruta, un camino diferente, no sólo para las organizaciones sino también para las personas.

Aprendimos y mucho, cada uno vivió sus propias lecciones de diferente forma: a través de situaciones personales, familiares, o sociales.

Lo importante es que este aprendizaje se pueda canalizar de la mejor manera posible, continuar trabajando sobre las áreas de oportunidad y que las fortalezas sigan creciendo.

Durante el año anterior aplicamos el diagnóstico de clima y cultura a diferentes organizaciones, de las cuales no todas logran formar parte en esta edición especial de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica y Caribe. Solamente 132 forman parte de la lista y representan a más de 84 mil colaboradores encuestados en la región.

Este análisis nos ha permitido validar que las organizaciones que son buenos lugares para trabajar realmente construyen relaciones firmes basadas en confianza, pues para el 90% de colaboradores encuestados en Centroamérica y el 88% en Caribe las organizaciones que vemos en esta edición son “Excelentes Lugares para Trabajar”.

Al inicio del 2020, cuando la incertidumbre volcó por completo nuestra planeación estratégica, los líderes lograron llevar el timón del barco de la mejor manera posible y lo hicieron apegándose a la misión y visión, fortaleciendo de igual manera la vivencia de valores.

Las organizaciones generaron una ventaja competitiva al reforzar de manera constante y cercana la estrategia, a través de diferentes prácticas tanto formales como informales, que generaron un alto nivel de compromiso en los colaboradores.

Este punto fue sumamente clave, pues ayudaron a que los colaboradores percibieran de la mejor manera su capacidad en la conducción de la organización cuando ésta enfrentaba escenarios inciertos, lograron la asignación y coordinación de actividades, recursos y tareas a pesar de las modalidades de trabajo que variaron muchísimo, algunas mantuvieron el trabajo remoto o presencial dependiendo del giro y otras adoptaron la modalidad mixta. Otras más iniciaron con una modalidad y terminaron el año combinándolas.

La delegación de responsabilidades y el confiar en que los colaboradores estaban realizando sus labores sin supervisarlos constantemente fue clave para los colaboradores. En Centroamérica y Caribe el 86% de colaboradores lo percibió favorablemente, y para las organizaciones que hoy forman los primeros 5 lugares, el 94% lo percibió en Centroamérica y 93% en Caribe. Constantemente los colaboradores mencionaban acerca de la estabilidad que esto generaba, agradecían a los líderes la confianza que depositaban en ellos.

Los valores se vivieron, generando mucha credibilidad no solamente en la organización, si no en los líderes que, a través de la transparencia y mensajes constantes, con cercanía, reforzaban continuamente como se encontraba la organización a través de videollamadas, correos, mensajes, etc. pero lo hacían con buenas y no tan buenas noticias, dando seguimiento a los resultados, y compartiendo cómo se encontraba la organización en todos los aspectos. Los colaboradores lo agradecen y lo reconocen.

Teletrabajo y balance de vida

Otro tema que generaba preocupación es el equilibrio y balance de vida, ya que para la mayoría de los colaboradores encuestados las cargas de trabajo se percibieron mayores a lo usual independiente de la modalidad: remota, presencial o mixta. Pero la cercanía que se generó por parte de los líderes, el apoyo entre colaboradores y capital humano hizo que las prácticas que se desarrollaban se alinearan a la situación actual y las necesidades de la organización.

El 83% de colaboradores encuestados perciben que se generó un balance de vida y para el top 5 el resultado es del 92%, donde las prácticas relacionadas a bienestar que se generaron de manera integral fueron claves: apoyo psicológico, webinars para mantener activos a los colaboradores, kits de prevención de COVID-19, seguimiento a colaboradores infectados, opciones de teletrabajo, entre otros. Muchos de los diferentes tipos de apoyo se hicieron extensivos también a las familias. Temas como el estrés, salud mental y física estaban afectando, sin contar con catástrofes naturales que impactaron a varios países de la región, donde el apoyo fue altamente valorado por los colaboradores.

Sumando a los beneficios de salud que fueron claves, la flexibilidad en cuanto a los horarios de trabajo y el trabajo remoto aportaron mucho, pero sobre todo los colaboradores percibieron a través de todas las acciones un interés genuino hacia ellos, que va más allá del resultado … un interés hacia la persona, no al colaborador.

Los colaboradores continuamente comentaron acerca del seguimiento y la preocupación que mostraban los líderes con relación a su estado físico y emocional, que generaron empatía y comprensión ante situaciones difíciles que cada persona experimentaba. Agradecieron a las organizaciones porque realmente demostraron que en la búsqueda de ser un excelente lugar para trabajar los beneficios se perciben únicos y con un alto toque humano.

Innovación: la mejor respuesta

Pero dentro de todo este entorno, ¿Qué se puede seguir fortaleciendo? Uno de los principales aspectos que dio una ventaja competitiva a las organizaciones fue la innovación constante, desde cambios en procedimientos, en procesos, en productos o servicios, hasta la manera de trabajar a través de la generación de herramientas y plataformas que permitieron el uso de tecnologías diferentes.

Muchas organizaciones han desarrollado prácticas y procedimientos para la aportación de sugerencias e ideas, vinculadas a sistemas de reconocimientos donde se ponen en práctica; generaron impactos o cambios en la estrategia, pues en este año era importante la aportación de ideas en búsqueda de ese Océano Azul.

En cuanto a procesos, políticas y prácticas, en las organizaciones en Centroamérica y Caribe se dio más importancia a este tema, que ya desde hace tiempo se venía trabajando pero que se aceleró de la noche a la mañana en el 2020. Es importante continuar con esta línea y, sobre todo, que los líderes acompañen las prácticas y se genere ese entorno apropiado para que los colaboradores se sientan involucrados, pues solamente el 70% de los colaboradores lo percibe en Centroamérica y el 66%, en Caribe; en cuanto al top 5, un 80% en Centroamérica y el 77% en Caribe.

Cuando hablamos de involucrar, es importante que todos en la organización se sientan parte, pues cada uno aporta a la estrategia y se vuelve responsable de sus resultados en la medida que escucha de manera genuina la aportación que puede brindar, que tiene impacto en su ambiente laboral o en su microclima.

Constantemente colaboradores hacen comentarios acerca de lo que podrían mejorar, y si los líderes acompañan los procesos o aportan incluso en el desarrollo de nuevas prácticas para la generación de ideas y sugerencias, de la mano con el entorno apropiado, se puede generar un alto impacto no solamente en el clima y la cultura si no también en resultados de negocio.

Muchas veces estas ideas están vinculadas a procedimientos a mejorar, o procesos a replantear, aportadas por personas que solamente necesitan un espacio. Frecuentemente, las mejores soluciones o las mejoras que como organización se pueden realizar son respuestas que los colaboradores que están de cara al cliente, frente a la maquinaria o en campo de batalla, en primera línea, pueden brindar.

Gracias a las organizaciones que hoy forman parte de esta edición, porque son protagonistas en la búsqueda constante por construir un mejor entorno para los colaboradores y de esa manera contribuyen con nuestra misión ya que no solamente se impacta a la persona, sino también al negocio, creando un mundo mejor para TODOS.

En las situaciones difíciles, en un entorno volátil, incierto y ambiguo (VUCA) son y serán Los Mejores Lugares para Trabajar®, demostrando que su característica distintiva no son solamente los beneficios ni las prestaciones, es el nivel de confianza que se ha generado a través de las relaciones con líderes, con la organización y con sus compañeros de trabajo.

¡¡¡Felicidades!!!