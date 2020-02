Great Place to Work® MIPYMES, el Ecosistema de Valor de las Grandes Empresas

Buscamos crear mejores lugares para trabajar, independientemente de su tamaño… todos podemos ser parte de un mundo mejor.

Por Hugo Caccuri Junior

Socio fundador de Great Place to Work® de México, Centroamérica y Caribe



Llevamos más de una década acompañando a las organizaciones de Centroamérica y Caribe en la ruta de convertirse en Los Mejores Lugares para Trabajar® y queremos continuar con esta tarea que nos llena de orgullo, pues vamos creando no solo excelentes lugares de trabajo sino, también, estamos construyendo un mejor lugar para vivir para todos.



La realidad de Latinoamérica, según la CEPAL, es que el 99.5% de las organizaciones está representado por las MIPYMES y de éstas el 88,4% del total son microempresas, en su mayoría destinadas al comercio y servicios.



Contribuyen con el 61% del empleo formal (1 de cada 3 puestos de trabajo está en una PYME) y con el 25% del Producto Interno Bruto (Cepal 2019). En la región de Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con cifras de CENPROMYPE (Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) se estima que operan alrededor de un millón de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas,.



Sin embargo, la gran mayoría (988.284) son MIPYMES. Y de éstas, 87,6% son micro, 8,1% son pequeñas y 3,0% son medianas.



Más del 70% del total de las MIPYMES son empresas con menos de 10 trabajadores seguido del grupo que cuenta entre 11 y 50 empleados. Mientras que aquellas que tienen de entre 5 1a más de 100 trabajadores son mucho más escasas ya que en ningún caso superan el 3% del total de empresas (Cepal, 2019).

Encontramos microempresas que se inician por la necesidad de la gente de auto emplearse y muchas se sitúan en la informalidad, lo que trae como consecuencia bajos niveles de desarrollo de capital humano, dificultad de acceso al crédito, bajos estándares de calidad y desarrollo, entre otros factores.



También, existen aquellas que alcanzan un alto desempeño y desarrollo dentro del sector formal con incremento en la facturación, puestos de trabajo y diversificación de mercado.

Esto, sin hablar de las start-ups que en pocos años de vida tienen crecimientos exponenciales gracias a la tecnología.



Great Place to Work® Centroamérica & Caribe quiere acompañar a estas organizaciones en la región, aportando sus conocimientos y herramientas para que éstas encuentren un crecimiento sostenido y puedan contribuir con construcción de un mundo mejor para trabajar y vivir.



Este universo de organizaciones MIPYMES forma un ecosistema dentro de la cadena de valor de las grandes empresas y, ¿cómo funcionan? Las grandes empresas no son totalmente independientes, su demanda y oferta dependen del sourcing y distribución formados por MIPYMES.



Great Place to Work® le apuesta a esta gran cadena de valor y nos proponemos a acompañarla fomentando las mejores prácticas de capital humano para que logren mejores ambientes de trabajo, más productivos y mejores negocios.



Estamos convencidos que cualquier organización, sin importar su tamaño, puede ser un gran lugar para trabajar. Saber crear una cultura de confianza genera excelentes resultados para la empresa, colaboradores, sus familias y para la sociedad. ¡Ayúdenos a crear este ECOSISTEMA de VALOR en Centroamérica y Caribe! ¡Ayúdenos a crear mejores lugares para trabajar y vivir en Centroamérica y Caribe!