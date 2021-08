Cómo los líderes marca una diferencia en Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina

Claridad, crecimiento y reconocimiento. Esos son algunos de los principales factores que distinguen a Los 125 Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina.

Por GPTW



Great Place to Work® ha publicado su lista Best Workplaces in Latin America™ de 2021. Para compilar la lista, preguntamos a los colaboradores cuáles eran los factores más importantes para generar excelentes lugares de trabajo para todos y analizamos programas laborales empresariales que afectan a más de dos millones de colaboradores de más de 1000 empresas ubicadas en 20 países de Latinoamérica (México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).



La clasificación se basa en datos confidenciales de encuestas que evalúan la opinión que tienen los colaboradores sobre la confianza, la innovación, los valores y la gerencia de la empresa.

Lea más: I Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en Servicios Profesionales 2021 de Centroamérica y Caribe



Asimismo, se evalúa la capacidad de las empresas de generar una experiencia laboral For All™ que incluya a todos los colaboradores, sin importar quiénes sean o a qué se dediquen. Y si bien la actual crisis de COVID-19 ha trastocado la vida diaria y las actividades comerciales en toda Latinoamérica, priorizar al personal es un cometido que Los Mejores Lugares para Trabajar® nunca dejan de lado.



En promedio, las empresas clasificadas como Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina obtuvieron una impresionante puntuación 6 % superior a la de las empresas no ganadoras.

Seguros Universales S.A. de Guatemala lidera la categoría de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021 en categoría Pequeñas & Medianas empresas.

Los Mejores Lugares para Trabajar® ayudan a sus colaboradores a crecer



El reconocimiento y las oportunidades de desarrollo profesional y personal son dos factores que sobresalen entre los 125 Mejores Lugares para Trabajar®. De los colaboradores encuestados:



- 97 % dijo que todos tienen oportunidad de recibir reconocimiento especial.

- 95 % dijo que se les ofrece desarrollo y capacitación profesionales.

- 94 % dijo que se los incentiva a lograr un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional.

Por ejemplo, la aseguradora guatemalteca Seguros Universales, que ocupa el primer puesto en la categoría de pequeñas y medianas empresas, se concentra en brindar a su personal oportunidades de crecimiento, con programas de capacitación y planificación profesional especial.









Los colaboradores de Dell encuentran tiempo para hacer celebraciones seguras y virtuales desde la comodidad de su propia casa.



En Los Mejores Lugares para Trabajar®, los líderes son importantes



En lo que respecta a los líderes de la empresa, la confianza marca una enorme diferencia. Cuando el nivel de confianza del personal es bajo, los colaboradores tienden a esforzarse menos y a prestar menos atención a su trabajo, a preocuparse menos por los resultados comerciales de la organización y a estar menos dispuestos a colaborar con sus compañeros de trabajo.



Pero en Los Mejores Lugares para Trabajar® de Great Place to Work®, los líderes explican con claridad sus decisiones y hacen que el personal se sienta incluido en ese proceso. En comparación con los lugares de trabajo no ganadores, en Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina un 11 % más de colaboradores dijo que:



- Los líderes buscan realmente que el personal haga sugerencias y proponga ideas, y responde a ellas.

- Los líderes hacen al personal partícipe en las decisiones que afectan sus empleos y su ambiente laboral.

- Puedo hacer a los líderes cualquier pregunta razonable y recibir una respuesta directa.

Los Mejores Lugares para Trabajar® priorizan el bienestar y la salud

Si bien la salud y el bienestar van de la mano, el verdadero bienestar en el lugar de trabajo implica algo más que clases gratuitas de fitness. En nuestra investigación, el bienestar laboral se define por factores tales como sentirse cuidado y creer que la empresa es un lugar de trabajo saludable, desde el punto de vista psicológico y desde el emocional.



En las empresas latinoamericanas no ganadoras, el porcentaje de colaboradores que siente bienestar en su trabajo fue del 80 %. Pero en Los Mejores Lugares para Trabajar® de América Latina, esa cifra sube incluso más, a 87 %.



El bienestar es un factor claro en lo referente al compromiso y la retención de personal. En comparación con los colaboradores encuestados que no siempre sienten bienestar en su trabajo, quienes sí lo sienten tienen una probabilidad 4,3 veces mayor de querer seguir trabajando allí durante mucho tiempo y 4,8 veces mayor de decir que la empresa en la que trabajan es, en su conjunto, un excelente lugar para trabajar.



La transportista internacional DHL Express, que ocupa el primer puesto de la lista por cuarto año consecutivo, está abordando el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal de sus colaboradores con el programa “Fit for Work, Fit for Life”. La iniciativa adopta una perspectiva integral de la salud del personal y aborda su bienestar físico, emocional, mental y personal.



La empresa informática Dell Technologies (n.º 16 en la lista de multinacionales) tiene un “Dell Wellness Hub” y durante toda la pandemia ha organizado discusiones mensuales sobre diversos temas de salud mental —desde métodos óptimos para trabajo remoto hasta el manejo de la escolarización doméstica y la prevención de la fatiga mental y emocional—.

Los Mejores Lugares para Trabajar® promueven la innovación

Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina también demuestran favorecer la capacidad de innovación de los colaboradores, en comparación con las organizaciones no ganadoras, según los cálculos de nuestro índice Innovation Velocity™ (IVR, por sus siglas en inglés).



El IVR es la relación entre los colaboradores que pueden innovar y los que no reciben esa oportunidad, y describe la capacidad de la organización de aprovechar, movilizar y reaccionar con rapidez a nueva información y nuevas ideas.



En Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina, el IVR es de 5 a 2, es decir que por cada 5 colaboradores capaces de innovar, 2 están teniendo conflictos. Por el contrario, las organizaciones no ganadoras presentan un IVR de 2 a 1: por cada 2 colaboradores capaces de innovar, 1 no recibe la oportunidad.



¿Por qué los empleadores deberían intentar formar parte de la lista Los Mejores Lugares para Trabajar®?



Los Mejores Lugares para Trabajar® de Great Place to Work® saben que toda empresa cuyo personal está a gusto consigue mejores resultados comerciales. Se ha demostrado que el bienestar del personal precede al desempeño financiero (y no al revés), y las empresas con cultura de innovación aumentan sus ingresos 5,5 veces más.



La empresa financiera Grupo Financiero Bantrab (n.º 45 en la categoría de grandes empresas), con sede en Guatemala, es uno de los empleadores que lo reconoce, en especial en la incertidumbre mundial de hoy en día. En la presentación que la empresa hizo para la lista, mencionó el “efecto espejo”, por el cual la opinión que los colaboradores tienen de sí mismos depende de cómo los perciben quienes los rodean.



“Para emerger y desarrollarse, el talento humano necesita un ambiente favorable”, dijo el equipo de Bantrab. “Si vemos grandeza en el otro, motivamos su potencial. Por el contrario, si vemos mediocridad, eso es lo que recibiremos”.