Cisco, lidera el listado de los 25 Mejores Lugares para Trabajar® del mundo

Los mejores lugares para trabajar del mundo han marcado el camino en un año como ningún otro, de acuerdo con Great Place to Work®, que develó el listado este 13 de octubre.

Por estrategiaynegocios.net



Cisco lidera por segundo año consecutivo el listado de los 25 Mejores Lugares para Trabajar® del mundo. El segundo lugar es ocupado por DHL y el tercero por Hilton.



El nuevo informe, publicado este 13 de octubre por Great Place to Work® y Fortune, captura las historias inspiradoras e instructivas de los tres primeros lugares y del resto de organizaciones que completan la lista de los 25.



Los ganadores del 2020 Fortune World’s Best Workplaces ™ fueron seleccionados entre más de 10.000 organizaciones que participaron en el proceso de encuesta de empleados de Great Place to Work® , representando las voces de 10,2 millones de empleados en 92 países.



“Felicitaciones a los mejores lugares para trabajar del mundo”, dijo Michael C. Bush, director ejecutivo global de Great Place to Work® .

Los seleccionados

Los 25 mejores lugares para trabajar del mundo se destacaron por crear experiencias de empleados excepcionales a escala mundial, relaciones de alta confianza y lugares de trabajo justos e iguales para todos.



“Estas organizaciones no solo han logrado crear una cultura global inclusiva, de alta confianza, sino que han enfrentado los desafíos históricos del año pasado con respuestas inspiradoras y profundamente humanas. En los peores momentos, los mejores del mundo nos han brindado la esperanza de un futuro mejor", agregó Bush.



Encabezando este ranking de los mejores del mundo por segundo año consecutivo se encuentra el gigante tecnológico Cisco. El proveedor de transporte y logística DHL ocupó el segundo lugar en la lista de 2020 y el gigante hotelero Hilton ocupó el tercer lugar.

Las Historias de éxito

Hilton:

Creatividad en el cuidado. La industria hotelera fue devastada por covid-19. Pero, incluso cuando despidió a los trabajadores, los líderes de Hilton idearon formas novedosas de apoyar a los empleados y ayudarlos a conseguir trabajos en otros lugares. También se volvió creativo sobre el uso de habitaciones de hotel vacías para albergar profesionales médicos en el frente de la pandemia.

Durante la crisis, Hilton ha innovado para estar a la altura de su misión de ser la empresa más hospitalaria del mundo.

DHL:

Un compromiso con la comunidad. Cuando se produjo la pandemia y el comercio prácticamente se detuvo, DHL Express siguió cumpliendo sus promesas a los empleados, los clientes y nuestra sociedad global.



Salvaguardando el bienestar físico y emocional de su gente y utilizando la crisis de salud como una razón para redoblar su misión de mejorar vidas, la organización más global del mundo profundizó su compromiso con la comunidad.

Cisco:

El valor de conectarse. A medida que millones de trabajadores en todo el mundo se volvieron remotos, la demanda de la tecnología de colaboración de Cisco se triplicó.

Los empleados trabajaron las 24 horas del día para proporcionar esas conexiones críticas para los equipos, y los líderes de Cisco se atrevieron a confiar en los clientes con nuevas líneas de crédito.



El valor continuó mientras Cisco trabaja activamente en temas de equidad en el trabajo, creando con valentía un espacio para conversaciones difíciles pero de apoyo.



La lista de los mejores lugares para trabajar de Fortune World puede ser consultada acá

Acerca de los mejores lugares para trabajar del mundoTM:

Great Place to Work® identifica las principales organizaciones que crean excelentes lugares de trabajo en todo el mundo con la publicación de la lista anual World's Best WorkplacesTM. Para ser elegible para la lista World's Best Workplaces, una empresa debe estar incluida en 5 o más listas nacionales Best WorkplacesTM, tener 5.000 empleados o más en todo el mundo, y al menos el 40% de la fuerza laboral de la empresa (o 5.000 empleados) debe tener su sede fuera de el país de origen.



Las empresas también reciben crédito adicional por sus esfuerzos para crear con éxito una excelente cultura en el lugar de trabajo en sus ubicaciones en todo el mundo. Los candidatos para la lista de este año aparecieron en listas publicadas en 2019 y 2020.

Acerca de Great Place to Work®:

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura laboral. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esos conocimientos profundos para definir lo que hace que un gran lugar de trabajo: la confianza.



Great Place to Work ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los empleados. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para Todos ™.