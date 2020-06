COVID-19: Siete maneras de liderar en tiempos inciertos

Vamos a superar esto. En poco tiempo, el coronavirus ha tenido un gran impacto en el mundo. Cerrando fronteras, enviando mercados bursátiles a cambios salvajes y dejando a la gente en todas partes insegura de lo que viene después.

Por Michael C. Bush*

Como en cualquier momento de incertidumbre, las empresas de todo el mundo están naturalmente preocupadas por el impacto en su desempeño financiero.

Además de eso, y quizás más importante, también deben considerar las preocupaciones sobre la seguridad de los empleados y el bienestar psicológico, que van mucho más allá de lo que surge durante el curso normal de los negocios.

Los empleados ahora están buscando líderes y equipos ejecutivos para tomar medidas que los protejan a ellos y al negocio.

La presión y la urgencia hacen que sea tentador actuar rápidamente, sin antes considerar y reflexionar sobre todas las posibles consecuencias.

En cambio, más que nunca, los líderes deben demostrar el liderazgo For All ™ de alta confianza.

Aquí hay algunas maneras en las que puede guiar a sus equipos a través de esta crisis:

1. Considere como COVID-19 impacta a todos. Los Líderes For All piensan en el bienestar emocional, psicológico y físico de cada empleado, de sus familias, amigos y mascotas.Para llegar a un conjunto de decisiones sobre cómo proceder, busque la información objetiva más completa de fuentes confiables como cdc.gov.

2. Eliminar preocupaciones financieras. Los líderes For All se aseguran de que las personas puedan seguir trabajando cómodos y sin peligro, de forma que puedan mantenerse financieramente seguros.

La clave aquí es garantizar que los costos de los beneficios de salud se puedan minimizar y solo como último recurso reducir las horas de trabajo.

Si las reducciones salariales son necesarias, entonces lo que es bueno en la parte inferior es bueno en la parte superior. El CEO de Southwest Airlines acaba de recibir un recorte salarial del 10%.

3. Prepárese para la recesión económica. Los líderes For All ejecutan modelos financieros con supuestos de recesión para asegurar que el negocio esté preparado. Perfeccionan las estrategias de recesión y post-recesión y determinan las personas que serán necesarias para impulsar la innovación por parte de todos. Asegúrese de que los avances que haya realizado en los últimos cinco años para crear un lugar de trabajo diverso e inclusivo no se borren debido a despidos o reorganizaciones. Nuestra investigación demuestra que las empresas que aseguran que los grupos clave de primera línea tengan una experiencia positiva constante prosperan en la recesión, mientras que otras fracasan.

4. Revisar las políticas de licencia por enfermedad. Es fundamental que los empleados minimicen su riesgo de infección. Una revisión inmediata de las políticas de licencia por enfermedad puede ayudar a alentarlos a hacer lo correcto y quedarse en casa cuando estén enfermos, tanto por su propia seguridad como por la de sus colegas. Esto es fundamental para retrasar la propagación del virus y asegurar que las personas estén bien cuidadas.

5. Evitar despidos si es posible. Es difícil hablar sobre el punto número tres con los empleados porque puede hacerlos sentir menos seguros psicológicamente debido a la inseguridad financiera. Pero lo mejor para los líderes es garantizar un futuro rentable para el bien de todos. Los líderes For All trabajan para que los despidos sean el último recurso absoluto. Planifican con meses de anticipación y revisan los costos y los niveles de deuda, para que puedan prepararse para financiar su camino a través de la recesión.

Las reducciones de la fuerza laboral deben hacerse solo cuando no tiene otra opción, y deben manejarse de manera equitativa y justa.

6. Comunícate abiertamente. Los líderes deben compartir el por qué y cómo detrás de las decisiones siempre que sea posible. Esto permite a los empleados comprometerse en Innovation by All™ y mantener una mentalidad responsable en lugar de dejar que el miedo y la incertidumbre conduzcan a una mentalidad de víctima.

7. Escucha. La comunicación es una calle de doble sentido. Los líderes For All se aseguran de que la administración y los recursos humanos estén sincronizados, con múltiples canales de mensajes para asegurarse de saber lo que sucede en las mentes y los corazones de las personas.

Vamos a superar esto. Por mucho que el COVID-19 afecte nuestras vidas y nuestro trabajo, eventualmente la vida volverá a la normalidad. Y el mundo comprenderá que todos estamos conectados y mejor juntos que separados.Con un liderazgo reflexivo y For All, su empresa y su gente prosperarán durante y después de este tiempo de incertidumbre.

* Michael C. Bush es Director Ejecutivo de Great Place to Work®. Se unió a Great Place to Work® como CEO en 2015, con 30 años de experiencia en liderar y hacer crecer organizaciones. Anteriormente, fue Director Ejecutivo de Tetra Tech Communications, y miembro del Consejo Empresarial de la Casa Blanca del presidente Obama.