TIGO es reconocido como una de Los Mejores Lugares para trabajar en Latinoamérica

Con más de 20.000 empleados en la región, esta es la tercera vez que TIGO obtiene este reconocimiento.

Por E&N

Millicom I TIGO ha sido catalogado una vez más por Great Place to Work® en el top 25 de compañías para trabajar en la región, obteniendo el puesto número 13 del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en empresas multinacionales de Latinoamérica 2020.



“En el mundo de hoy, donde predomina la incertidumbre, nuestro propósito de construir las autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y construyen comunidades, se hace más relevante que nunca. Nuestra gente TIGO brinda un servicio esencial para la sociedad y es parte vital de las comunidades en las que operamos. Su pasión y compromiso es lo que hace de TIGO un gran lugar para trabajar, y este reconocimiento continúa validando el trabajo extraordinario que podemos hacer como equipo”, resaltó Mauricio Ramos, CEO de Millicom. “Estoy sumamente orgulloso y agradecido con todos los miembros de nuestra familia Tigo, que continúan demostrando su compromiso con nuestros clientes y nuestras comunidades. Ellos viven intensamente nuestra cultura organizacional, que llamamos Sangre Tigo”.



“La pandemia del COVID-19 es un desafío para las organizaciones de todo el mundo y premia la cultura de confianza: primero las personas. Destacamos a las compañías que ganaron lugares en nuestro ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina porque ellas superan el desempeño de sus competidores y esperamos que esto inspire a más compañías a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para todos”, dijo Michael C. Bush, CEO global de Great Place To Work.



Cada año, la prestigiosa encuesta de Great Place to Work® reconoce a 25 empresas multinacionales líderes en Latinoamérica. La rigurosa clasificación se basa en encuestas anónimas a los empleados, que evalúan diversos factores como el respeto, la camaradería, la imparcialidad, la credibilidad y el orgullo de pertenecer a la organización. En Latinoamérica, los mejores lugares para trabajar se destacan por garantizar un ambiente seguro, entornos de liderazgo y comunicación bidireccional, y un auténtico sentido de trabajo en equipo. Cuando las empresas hacen todo lo posible por crear ambientes laborales seguros y motivadores, los empleados dan lo mejor de sí mismos.