Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina en 2020

La publicación de la lista se produce en medio de la crisis de COVID-19. Las No. 1 son: DHL Express como No. 1 en la Categoría Mejor Multinacional, la terminal de envío de Colombia: Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. - Contecar S.A. como No. 1 en Los Mejores Lugares para Trabajar® Pequeñas y Medianas Organizaciones , y la firma de servicios financieros de Columbia Aseguradora Solidaria de Colombia – Entidad Cooperativa como No. 1 en Los Mejores Lugares para Trabajar® Grandes Organizaciones.

Por estrategiaynegocios.net Great Place to Work® publicó su 17ª lista anual de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina. La clasificación de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina se basa en datos recopilados antes del nuevo brote de coronavirus. Pero muchas organizaciones en la lista están liderando el camino en medio de la pandemia, demostrando atención para sus colaboradores, sus clientes y sus comunidades durante este momento difícil.



"La pandemia de COVID-19 es un desafío al que se enfrentan las organizaciones en todo el mundo, y se destaca por ser una cultura de alta confianza y de personas primero", dijo Michael C. Bush, CEO global de Great Place to Work. "Honramos a las compañías que obtuvieron lugares en nuestro ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina porque superarán a sus competidores y esperamos que esto inspire a más compañías a convertirse en un Gran Lugar para Trabajar para Todos".



Great Place to Work® determinó la lista al realizar el estudio anual de fuerza laboral más grande de América Latina, que representó a casi 2 millones de colaboradores el año pasado. Revise la lista completa de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina. Lista de criterios y tendencias regionales Para ser considerado para la Lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina 2020, las organizaciones deben aparecer en una o más de nuestras listas nacionales en la región, que incluye Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. La investigación global de Great Place to Work® muestra que todas las organizaciones quieren una cultura de alta confianza, pero el camino a seguir para las organizaciones tiene variaciones regionales. En América Latina, los mejores lugares de trabajo se han destacado al crear lugares de trabajo psicológicamente seguros, independientemente de si alguien está en primera línea o sentado en una oficina de la esquina. América Latina ha resistido una gran agitación social, económica y política en los últimos años. Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina se dan cuenta de que en un clima de gran incertidumbre, la comunicación bidireccional con el liderazgo es especialmente importante. Por lo tanto, es un sentido fundamental de afecto entre los colegas y la capacidad de los colaboradores de trabajar plenamente. Cuando las organizaciones hacen todo lo posible para crear lugares de trabajo lo más seguros posible en medio de la agitación, los colaboradores devuelven la atención dando lo mejor que pueden. Crear seguridad es particularmente importante ahora, ya que los colaboradores y las organizaciones luchan con los desafíos económicos y de salud creados por COVID-19. Los mejores lugares de trabajo en América Latina 2020: Multinacionales

La lista reconoce compañías en tres categorías de tamaño: pequeña y mediana (20 - 499 colaboradores); Grande (más de 500 colaboradores); y multinacional.