Fenwal a Fresenius Kabi Company: Éxito a largo plazo, garantizado

El liderazgo del CEO de Fenwal a Fresenius Kabi Company ha sido fundamental para establecer los elementos clave de su estrategia.

Por estrategiaynegocios.net

Para dar algunos ejemplos: El CEO promueve el crecimiento sostenible, que continúa expandiendo la presencia de la organización como líder mundial en sus campos de negocios.



“También garantiza la orientación a largo plazo del éxito de nuestra empresa. Y, por último, pero no menos importante, otro ejemplo que podemos dar es que el liderazgo del CEO alimenta y promueve una cultura abierta de colaboración e integridad”, dijo el gerente general, Bernardo Álvarez.



La organización atrae y desarrolla líderes empoderados de sus resultados y el impacto que tienen sobre ellos. El líder es honesto y proactivo, combina lo que hacen con cómo lo hacen. “Nuestros líderes son responsables de crear un entorno en el que los empleados tengan la oportunidad de un mayor desarrollo, mejorando nuestro excelente entorno de trabajo, en resumen, líderes que viven y modelan los valores de nuestra empresa”, explicó Álvarez.



Las acciones que la organización fomenta con un buen liderazgo permite que no se detengan en su proceso de mejora continua y crecimiento, demostrado por el alto porcentaje de promociones internas que pueden exhibir con el fin de proporcionar capacitación de clase mundial en aspectos no solo técnicos, sino también humanos y relacionales.



La organización proporciona una compensación competitiva para que sus líderes no se vean tentados a probar en otras organizaciones. “Debido a lo anterior, tenemos uno de los niveles más bajos de rotación voluntaria en toda la República Dominicana en ese segmento ocupacional”, afirmó Álvarez.



Los espacios más importantes para responder con las aspiraciones mencionadas anteriormente son: facilitar a sus líderes la participación en reuniones presenciales y periódicas con todo el personal, así como la preparación de varios videos para ser reproducidos en situaciones específicas que comienzan con la inducción de nuevo personal.



Para Roberto Castillo, coordinador de Manufactura, en la empresa se adquieren nuevos conocimientos cada día, pues están en mejoramiento continuo, permitiéndoles desarrollar una mejor visión y valorar el esfuerzo de los colaboradores. “Aquí he aprendido valores como el compromiso, la cortesía, la serenidad, sabiduría, generosidad y el orden. En Nuestra Casa Grande, como nos gusta llamarle, la calidad, salud, seguridad humana y de los productos son esenciales para el crecimiento de la empresa y el bienestar de las personas, aquí laboramos con los ojos y la mente en la tarea”, señaló Castillo.



Cuentan con herramientas tecnológicas como paneles interactivos que ayudan al monitoreo oportuno de los diversos proyectos y procesos comerciales. Tienen un programa robusto de evaluación del desempeño y revisión del talento. Junto con un plan de sucesión actualizado que está impulsando un desempeño superior en Haina.



“A nivel laboral, nuestros líderes reciben asesoramiento, retroalimentación oportuna, así como reconocimiento y compensación y beneficios competitivos en el mercado nacional. La compañía apoya la participación de los líderes para un programa completo de prevención de la salud, así como para establecer incentivos donde la compañía comparte con ellos sus constantes éxitos operativos”, concluyó Álvarez.

Aporte del Modelo de Great Place to Work®

“El Modelo nos ha permitido conocer de manera muy detallada cuál es el impacto, la percepción y la trascendencia que tienen nuestros líderes en nuestro entorno de trabajo y con esa capacidad de colaborar con ellos para aumentar continuamente sus competencias, haciéndolos cada vez mejores líderes y mejores personas”, expresó el gerente general, Bernardo Álvarez. Great Place to Work® está impactando los excelentes resultados que disfrutan como empresa. Los líderes están escuchando más a las personas, inspirándolas

con su ejemplo, mejorando sus habilidades para dinamizar la organización y creando una

mayor confianza y un sentido de equidad dentro de la empresa.

Fenwal a Fresenius Kabi Company

Año de fundación: 1987

Sector: Manufactura de Dispositivos Médicos/Salud

Colaboradores: 3.657 en Haina, República Dominicana

País: República Dominicana