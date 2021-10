Encuentros E&N: El apetito de inversores sobre Centroamérica ha bajado

Por Claudia Contreras / Gabriela Melara, E&N

El apetito de inversores sobre Centroamérica ha bajado. "En el último fondo de Mesoamérica, los inversores canadienses han bajado interés en Centroamérica. Están más interesados en México, Colombia y Chile", inició Harry Strachan, fundador de Mesoamérica Partners, el primer fondo de inversión de Centroamérica. Para Strachan esto se explica por: "Nuestros mercados pequeños fragmentados, con deficiencia de infraestructura, costos altos de energía y logística, falta de capacidad, competitividad. En segundo lugar por la: inseguridad política, corrupción y violencia".

El Evento virtual E&N Centroamérica Bicentenaria, rumbo a 2031 conversó con expertos sobre integración centroamericana. Para eso, invitamos a Harry Strachan, director emérito de Mesoamérica Partners. Así como a Alberto Mora, coordinador del informe Estado de la Región. Más tarde nos acompañó Francisco Lima, secretario general de SIECA (Secretaría de Integración Económica de Centroamérica).

Strachan, que también fue rector de INCAE entre 1981 y 1982, explicó que los Gobiernos centroamericanos se han dedicado a seguir la estrategia de lucha antidrogas que dibujó Estados Unidos, que "es similar a querer apagar un fuego tirando gasolina". "Veo muy difícil cambiar la imagen de Centroamérica, atacar problemas de migración sin atacar este problema que no ha solucionado el problema de drogas, y han creado una industria billonaria criminal que nos daña enormemente".

En la misma línea, Mora detalló resultados del Estado de la Región. "Centroamérica está sumida en la peor crisis de las últimas tres décadas debido al rezago histórico, altos niveles de pobreza, exclusión social, debilidad de Estados para dar servicios básicos a salud, educación, garantizar seguridad. Eso convergió en años recientes con retrocesos en áreas claves como la situación político - institucional de los países, pérdida de democracia. Esto agudizado por rápido deterioro social por la pandemia. Coincidió con entorno de fragilidad y desafíos postergados".

El papel de la educación

Mora recalcó que Centroamérica no tiene grandes yacimientos de petróleo, minerales. Sus principales activos son su rico patrimonio natural y su gente. "Centroamérica tiene rezago en capacidad de investigación, sociedad civil y sector privado".

Al año 2019, cerca de la mitad de la PEA (Población Económicamente Activa) de Guatemala, Honduras, Nicaragua tenía seis años o menos de educación, detalló el Informe de Estado de la Región. "Elevar los niveles de productividad en una región como la nuestra con ese nivel educativo es una ecuación imposible de resolver. La educación vocacional - técnica profesional tiene un rol muy importante". Apuntó que la población joven de Centroamérica es clave para elevar calidad de empleo. Seis de cada 10 personas que tiene bajo nivel educativo tiene menos de 35 años de edad. "Necesitamos elevar su nivel educativo, incrementar sus aportes para el crecimiento económico", agregó Mora.

Papel de la empresa privada



Tanto Strachan como Mora insistieron que el papel de la empresa privada es crear bienes y servicios necesarios para los ciudadanos. "La tarea principal del sector privado es crear y manejar el sector productivo. También es crear trabajo para los ciudadanos. Empleo que no solo da ingresos adecuados, sino que desarrolla capacidad personal. Gran parte de la formación de la gente es en su trabajo y su empleo", subrayó Strachan.

Mora agregó: "El sector privado tiene un rol fundamental en la modernización de nuestras economías. No lo puede hacer solo, sino de la mano del Estado", con políticas que generen una mejor competividad. Habló que las políticas de fomento productivo son necesarias para la modernización.

Invitó a repensar las apuestas de producción en la región. "Todavía nuestras economías están concentradas en actividades de bajo valor agregado y baja productividad". Mora dijo que Centroamérica está atrapada en la Trampa del equilibrio de bajo nivel. En otras palabras, "los sectores productivos no apuestan por mayores actividades de valor agregado porque no cuentan con las condiciones de entorno de negocios y porque no cuentan con el personal calificado". También tiene que ver la falta de demanda en el mercado laboral para buscar un perfil distinto de formación.

Unión aduanera, prioridad de la SIECA



Hablamos con Francisco Lima, secretario general de la Secretaría de Intgración Económica Centroamericana (SIECA), quien destacó el papel que juegan las aduanas de cada país para la reactivación económica en los tiempos de pandemia. La SIECA habla de una Centroamérica unificada, en la cual incluye a Panamá.



"Estamos en la etapa de armonizar reglamentos técnicos de los países centroamericanos, ya estamos adelantados. Buscamos uniformar el arancel externo común con Panamá para lograr concretar la unión aduanera, necesaria para las economías de la región", destaca Lima.

"Hay camino que recorrer, pero pese a los retos, el proceso de integración de Centroamérica es el más avanzado en el mundo en esta materia... Uno de los puntos de mi gestión es llevar a Centroamérica más allá de Centroamérica", reflexiona.



El tema de aranceles sigue como tarea pendiente, de acuerdo con el secretario, además falta perfeccionar los reglamentos técnicos para la adopción por parte de Panamá, "esto porque este país se suma al proceso de integración años después de que se impulsó".



Lima es fiel creyente que Centroamérica, donde incluye a Panamá, puede llevar sus productos y servicios, donde juega un papel importante el talento de los centroamericanos, al mundo.

Transporte multimodal

Para el secretario, Centroamérica debe impulsar la multimodalidad de transporte, donde se incluye marítimo, aéreo y terrestre, para mejorar los tiempos de paso de mercadería por la región y ser altamente competitivos ante los inversionistas y empresarios.



La digitalización y firma electrónica son otras áreas que se suman a este proceso de integración económica.