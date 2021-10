Progreso y Durman by aliaxis, dos empresas comprometidas con el talento centroamericano

Por Gabriela Melara – E&N Brand Lab

En 23 años de existencia, la Revista Estrategia & Negocios se ha dedicado a tomar el pulso económico de la región. Para ello, saber qué hacen los líderes y conocer sus resultados ha sido una tarea relevante.

Sobre la base de este material, volvemos la mirada hacia más de 200 líderes que construyeron a la región, con los Rankings del Bicentenario.

En medio de este especial, dedicado a la celebración de la Independencia de Centroamérica, conversamos en un evento virtual con dos empresarios que apuestan por el desarrollo y el talento de Centroamérica.

Progreso y Durman by aliaxis, además de generar empleos, apuestan por una región integrada y de alto valor que pueda competir con las grandes potencias económicas.

"A veces se nos olvida que todas las empresas comienzan pequeñas y después medianas, para luego ser grandes. Así fue el inicio de Cementos Progreso en 1899”, indicaba al inicio del evento José Raúl González, CEO de Progreso, al hablar sobre la Centroamérica rumbo al nuevo siglo: 1991-2031.

Por su parte, José Pablo Montoya Dobles, Gerente de País para Durman Costa Rica, destacaba que como grupo "seguimos siendo positivos sobre Centroamérica, en todos los aspectos en la innovación y en la gestión de talento".

Ambos hablan que la agenda post celebración del Bicentenario debe ir encaminada al desarrollo de la gente, a abrir oportunidades para el centroamericano y que esto permita presentarnos como una región donde la creatividad no falta.

“Nosotros tomamos el Bicentenario con optimismo, perseverancia, somos positivos y con fe puesta en la región… Debemos prepararnos para enfrentar los retos económicos, políticos y sociales que tenemos que enfrentar con región. Nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad importante en el desarrollo económico y social", reflexionaba González.

Mientras que Dobles destacaba como desde sus industrias están impactando a sus colaboradores y las sociedades y lo hizo por medio de una anécdota.

"Una persona se jubiló luego de más de 60 años de estar trabajando en lo que ahora conocemos como Durman by aliaxis y yo, el día que se va, le pregunto ‘¿Qué ha significado haber dado tanto tiempo a una empresa? Él me dice, yo le agradezco a la empresa que me pagó mi salario siempre a tiempo y me dio un salario competitivo con el que pude educar a mis hijos, uno es informático, una médico y otro ingeniero’. Entonces, estos testimonios son los que hablan del impacto que hacemos como empresas. Porque no solo somos inversiones, ampliaciones, sino que impactamos en la vida de nuestros colaboradores".

La pandemia por COVID-19 no pasó desapercibida en las empresas que estuvieron en nuestro evento, pero indicaron que con la puesta en marcha a salir adelante lograron equilibrar salud con economía.

"La pandemia nos agarró por sorpresa, pero nosotros pudimos, creo, reaccionar un poco más rápido que otros y fue gracias a que dentro de Progreso ya existían procesos robustos que ven el tema de salud, de vocación y de procesos internos para mitigación de desastres, entonces, incorporamos a nuestra matriz de riesgos el COVID-19 y la gestionamos como un riesgo más. La realidad de nuestros países es que nos envolvimos en una dicotomía que era absurda que decían solo la salud o solo la economía y hay que cerrar la economía por completo para salvar la salud y nosotros nos resistimos a caer en esto, porque estábamos seguros que los extremos no son buenos, entonces, equilibramos cuidar salud para mantener la economía", comentaba José Raúl González, como líder de Progreso.

Durman by aliaxis vivió el proceso de reinvención, ya que su negocio es personal. Latinoamérica, como región, representa un 14% de las ventas totales para la corporación.

“El talento de nuestras empresas ha demostrado ser de primer nivel. Tuvimos que reinventarnos, no solo los procesos, sino la gente. Nuestro negocio está en la calle y nos tuvimos que adaptar porque los mismos clientes nos dijeron no vengan. Entonces, apostamos por nuestra gente y con las herramientas digitales supimos salir adelante. Ahora, esto seguirá y como líderes debemos impulsar el mejor trato al cliente e identificar las oportunidades y las debilidades, para convertirlas en fortalezas. La pandemia nos vino a dar oportunidades, nuestro negocio tuvo un acelerador de mercado, porque al estar más en casa la gente hizo más ajustes y para nosotros fue una oportunidad. Primero pasamos tres a cuatro meses en rojo, pero luego estuvimos en crecimiento”, destacó José Pablo Montoya.

Para cerrar, ambos dieron sus reflexiones sobre como sortean el ser centroamericanos y llevar con orgullo este título al mundo.

“Nosotros tenemos el imperativo moral de ser exitosos en una región donde los indicadores sociales dan preocupación, entonces, somos los llamados a crear empleo, mejorar el ingreso de las personas y encausar a las naciones. Los empresarios debemos atender este llamado”, destacó González.