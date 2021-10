Juan David Morgan: Por un Panamá líder en educación

Por Luis Alberto Sierra, E&N



La trayectoria de atención e innovación en los servicios legales llevó a la firma a tener un alcance global y representar de manera ex- clusiva a prestigiosas redes profesionales.



Juan David, quien dirigió a Morgan & Morgan hasta su retiro hace dos años, fue parte del emprendimiento empresarial junto a su hermano Eduardo (QEPD), luego de que ambos se graduaran en la carrera de derecho, con su padre Eduardo Morgan Álvarez.



Parte fundamental de la labor y misión del bufete, con un compromiso en la educación y las actividades pro bono, la asumió Juan David con el empeño en ejercer la responsabilidad social empresarial, entre otras ejecutorias, con la prestación de servicios legales gratuitos a más de 60 ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que llevan a cabo actividades sin ánimo de lucro.



En lo personal se ha dedicado, pro bono, a actividades educativas y culturales, como las presidencias de la Junta Directiva del Museo Interoceánico de Panamá, de la Junta Directiva y de Síndicos de la Ciudad del Saber, del Patronato del Teatro Nacional de Panamá y del Centro Latinoamericano de Voluntariado, entre otras.

Tras la labor durante los últimos 30 años como escritor, Juan David Morgan ha publicado 12 novelas, entre otras obras, la mayoría de ellas históricas, con el propósito de contribuir al conocimiento de diversos períodos de la historia panameña.

El empresario es además miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y la Academia de la Historia de Cartagena de Indias; y aspira a que algún día Panamá llegue a ser el país con el mejor puntaje en materia educativa de la región, que le permita superar la desigualdad que empaña su imagen.

¿Cuáles son las experiencias –de vida y en los negocios- que lo han marcado y lo forjaron como hombre de negocios?

Nuestra firma de abogados, Morgan & Morgan, fue fundada por mi padre, Eduardo Morgan Alvarez, mi hermano Eduardo y por mí después de que Eduardo y yo culminamos la carrera de derecho. Mi padre, que llegó aún niño a la provincia de Chiriquí proveniente de Gales, Inglaterra, solamente pudo estudiar hasta sexto grado de primaria, es decir, era un autodidacta. Obtuvo su título de abogado desempeñando cargos dentro del Órgano Judicial y estudiando por su cuenta para convertirse en un abogado muy respetado tanto en Chiriquí como en la ciudad capital de Panamá, donde se había trasladado para ejercer como Ministro de Educación. La experiencia de acompañar a nuestro padre a fundar Morgan y Morgan nos marcó a ambos de manera permanente al comprender cómo un autodidacta, estudiando por su cuenta y añadiendo al estudio disciplina de trabajo y valores éticos, llegó a convertirse en fundador de la que hoy es una de las principales firmas de abogados de Panamá y Centroamérica que, más allá del ejercicio profesional, tiene entre sus metas el ejercicio de la responsabilidad social a través de compromisos permanentes con la educación y las actividades pro bono.





¿Que ha atestiguado la evolución y la transformaciones de su país?



A través de su historia Panamá siempre ha tenido un problema de identidad geopolítica. Aunque geográficamente formamos parte del istmo centroamericano, políticamente nos hemos identificado con el norte de Suramérica. De allí que la independencia de Centroamérica, entonces una sola nación, y la de Panamá ocurrieran en fechas distintas y que después de nuestra independencia de España en 1821 decidiéramos unirnos a la Gran Colombia, creada por Simón Bolívar. Pero ocurrió que al disolverse la Gran Colombia, a raíz de la muerte del Libertador en 1830, Ecuador, Venezuela y Colombia (en ese tiempo Nueva Granada), se declararon Estados independientes.



Cuando Panamá intentó hacer lo mismo a inicios de 1831, Nueva Granada se lo impidió por la fuerza de las armas. Casi cien años le tomó a Panamá separarse de Colombia, algo que logró en 1903 después de cuatro intentos fallidos a lo largo del siglo XIX. Esta realidad histórica explica por qué transcurrió tanto tiempo antes de que Panamá pudiera estrechar vínculos políticos y económicos con Centroamérica, como era natural. Hoy lo hemos logrado pese a las diferencias evidentes que existen entre los cimientos de la economía panameña y la de los países hermanos centroamericanos.



¿Cómo se enlaza esa experiencia y su historia como empresario con la historia de Centroamérica?

Morgan y Morgan mantiene relaciones de corresponsalía con distinguidas firmas de abogados de cada uno de los países de Centroamérica que nos permiten atender, conjuntamente, negocios y asunto que trascienden fronteras. Mi relación con Centroamérica me ha permitido, además, forjar lazos de amistad con diversos líderes de empresa y escritores, relaciones que para mí son muy importantes.



¿Cuál es su aporte y legado Que como líder de empresa Quisiera dejar a su país y centroamérica? ¿cuál es su visión acerca de Panamá?



Morgan y Morgan, más allá de la contribución normal que cada empresa aporta a su país, se ha preocupado por la creación de leyes que contribuyan al mejoramiento de nuestra realidad. En Morgan y Morgan se originaron, entre otras, la ley que creó las Sedes Regionales, la ley que creó la Fundación Privada, la ley que estableció las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra la República de Panamá, la ley que define y regula los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y el almacenamiento de datos electrónicos. Mi legado sería que Morgan y Morgan continuara colaborando con el desarrollo del país a través de iniciativas como las mencionadas y que siga ejecutando proyectos que den fe de su responsabilidad social y de las diversas gestiones pro bono a las que me he referido. Mi aspiración es que algún día Panamá llegue a ser el país con el mejor puntaje en materia educativa de la región, que le permita superar la desigualdad que actualmente empaña su imagen ante el resto de mundo.