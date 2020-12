Javier Quirós: Todo un líder al volante

Por Daniel Zueras – estrategiaynegocios.net

En el marco de la edición 250 preguntamos a las audiencias cuáles son sus empresarios, empresarias e innovadores admirados.

Dentro de la categoría de admiradas por país y en Costa Rica destaca Javier Quirós, Vicepresidente de Purdy Motor.

Javier Quirós apunta a lecciones aprendidas no solo en esta crisis de la COVID-19, sino durante las que han pasado a través de los últimos 40 años. Comenta que el típico empresario, en una “crisis” lo primero que hace es quitar personal, el de más bajo rango.

“Primer error, y grave, porque no arregla la situación económica, y agregale el problema social porque no tienen ahorros y viven al día. Si cree que bajar gastos es quitar personal, quite alguno de un rango alto que sí le signifique un ahorro grande, y encontrará pronto otro empleo”.

Siendo una empresa familiar, “nuestra política de empresa y familia, es no quitar a nadie, porque tarde o temprano la economía se disparará de nuevo, y solo manteniendo el equipo íntegro, lograremos ser los primeros”.

De cara a 2021, confía en que la economía nacional dé señales positivas de reactivación, “y si esto se logra, la gente estará optimista y empezará a consumir y salir de nuevo. Contamos con eso”.

Quirós apunta que el CEO post pandemia deberá contar con dos características fundamentales: “H y H, HONESTIDAD y HUMILDAD para ir, aprender, resumir y cambiar”.

Respecto al Purdy Motor, su VP explica que tras esta etapa, la empresa tendrá desarrollados nuevos programas más cibernéticos y de consulta generales, y al consumidor “le gustará más informarse (no comprar) por estos medios, aunque algunos ya se han ido acostumbrando a comprar cómodamente por Internet”.