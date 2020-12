Alfredo Rivera: Hondureño que guía el Norte de Coca-Cola

Por Daniel Zueras – estrategiaynegocios.net

En el marco de la edición 250 preguntamos a las audiencias cuáles son sus empresarios, empresarias e innovadores admirados.

Dentro de la categoría empresarios de multinacionales destaca la labor de Alfredo Rivera, Presidente para Norteamérica de Coca-Cola.

Alfredo Rivera viene de familia bananera, pero pronto entró al negocio de las bebidas, y desde joven ha desarrollado una fulgurante carrera en Coca-Cola.

Tras diversos puestos nacionales, pasó a comandar, en 2013, el Latin Center Bussiness Unit, con sede en San José (Costa Rica), desde donde manejaba los designios de la compañía para 31 países de Centroamérica, Caribe y Región Andina.

De ahí pasó a Atlanta, en 2016, para ser el presidente de la división de América Latina (la división más grande de la empresa), y este mismo año ha sido promovido a la presidencia de la división de Norteamérica, el mismo corazón del negocio.

“No hay cosa más satisfactoria que poder trabajar siempre para construir y mejorar los resultados”, contaba en una extensa entrevista con E&N, hace cuatro años, días antes de moverse hacia Atlanta.

A Rivera le gusta romper paradigmas.

“Cuando vas a un país diferente y preguntas, probablemente te van a decir: ‘no es que tú no entiendes, aquí es diferente’. Me encanta que me digan que aquí es diferente y no se puede hacer”, para trabajar como un agente de cambio, decía entonces.