Uber diversifica su operación en Centroamérica

Por E&N para Uber



Hace poco más de cinco años Uber abría su operación en Centroamérica, con costa rica como punta de lanza. En la actualidad también está presente en Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Un lustro después de su apertura, suma 83.000 socios colaboradores en la región, y 2,6 millones de usuarios. costa rica es un caso de éxito a nivel mundial, con una de las mayores penetraciones, donde suma cerca de 30.000 socios colaboradores y un millón de usuarios.



Andrés Echandi, director regional de Centroamérica, el Caribe y la región andina en Uber, asevera que las oportunidades económicas se han reducido en nuestros países, y ahí apunta a la importancia de uber en los ingresos de sus socios colaboradores. “Ahora hay menos gastos por hogares, y se cuidan los ingresos”. 2020 ha sido un año intenso para la operación de Uber en la región, de eso no cabe duda, con diversas novedades. Al crecimiento exponencial de Uber Eats (y la caída de viajes de personas, asociada a la pandemia) han llegado nuevos productos y servicios.



Echandi apunta que en la plataforma han detectado un cambio en el comportamiento de los usuarios. antes de la pandemia se utilizaba mucho para viajes de negocios, para ir de casa al trabajo, y viceversa. ahora hay viajes más cortos que en el pasado. El primero fue Uber Flash, que vio la luz en nuestra región en abril del presente año, si bien “ya se venía trabajando en un producto de envíos desde finales de 2019. ya teníamos camino hecho, lo que nos permitió ser los primeros en llegar al mercado con un producto de envios, en la mayoría de América Latina y del mundo”, nos cuenta Echandi.



En agosto llegó a Costa Rica Cornershop, un servicio de supermercado a domicilio, original de Chile (y ya también operativo en Perú y Colombia, todavía no en el resto de Centroamérica), con tiempos de respuesta que van de sesenta minutos a dos horas, tras el pedido en la aplicación.



“Seguiremos buscando líneas de negocio que se complementen con las ofertas actuales en envíos, logística... Habrá una inversión fuerte por parte de la plataforma”, asevera el director, quien adelantó que para finales de 2020 lanzarán en Costa Rica el programa de lealtad Uber Pass, con beneficios para aquellos usuarios que usen las distintas plataformas. Además, Costa Rica está sirviendo como piloto de un producto con un enfoque en sostenibilidad, la iniciativa Uber Planet (conocida antes como Uber Eco) es un producto de movilidad innovador que ofrece a los usuarios un viaje con cero emisiones netas sin obligar a los socios colaboradores a cambiar de inmediato hacia tecnologías de vehículos que no son asequibles ni prácticas en este momento. En un año de piloto en costa rica, 267.000 usuarios realizaron al menos un viaje en Uber Planet y gracias a esto se han compensado más de 30.000 toneladas de dióxido de carbono. Estos viajes tienen un costo extra de 15 colones por kilómetro (US$0,025) debido a su éxito, se replicará próximamente en Colombia, Ecuador y Perú. Con Uber Planet se busca también la creación de campañas de reducción, concientización y educación para la comunidad, en conjunto con aliados estratégicos.

CENTRO DE EXCELENCIA

Uber cuenta con su centro de excelencia para América Latina en Costa Rica, donde emplea a más de 450 personas. El COE provee soporte especializado a los usuarios de la plataforma, y su principal objetivo es resguardar la seguridad de las personas y alimentos que se transportan a través de los viajes solicitados, brindando soporte, resolviendo consultas y dando seguimiento a casos especiales que los usuarios, socios colaboradores o socios repartidores puedan reportar.